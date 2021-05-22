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中歐角力｜立陶宛退出跟中國「17+1」合作機制 籲歐盟團結處理對華關係

28分鐘前
立陶宛外長蘭斯貝吉斯呼籲其他歐洲國家都退出中國倡議的17+1合作機制。路透社資料圖片

中歐關係近期趨於緊張，歐洲議會周四通過無約束力決議案，凍結「中歐投資協定」審議程序。立陶宛呼籲歐盟相關國家一同退出中國倡議的「17+1」合作機制，並認為歐洲27個國家自己團結一致才是更具效能，是與外部夥伴合作時的成功關鍵，處理對華關係也不例外。

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中國拉攏中東歐國家組成「17+1」合作機制，每年跟成員國領袖舉行峯會，不過立陶宛今年3月宣佈退出後已變成「16+1」。政治新聞網Politico周五引述立陶宛外長蘭斯貝吉斯（Gabrielius Landsbergis）的電郵，當中呼籲歐洲國家跟隨退出這個合作機制。他寫說：「在我們看來，現在是時候歐盟離開分裂的16+1模式，27+1模式將會更團結、更有效率，當所有27個成員國聯同歐盟機構一起行動，歐盟會更強大。」

歐盟27國合力抗疫 反映團結是成功關鍵

蘭斯貝吉斯說，最近歐盟國家一起應對疫情、安排接種疫苗，正是27國團結一致的例子，「27國團結是歐盟與外部夥伴關係成功的關鍵，與中國的關係也應該沒有例外」。

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中方則回應指，中國與中東歐國家的合作機制符合各方共同發展利益，這個機制過去9年都富有成果。中國與歐盟最近關係緊張，歐盟批評中國對新疆維吾爾人違反人權，制裁中國官員，北京亦反制報復，其後雖然為了經濟合作撤回制裁歐盟官員，但歐州議會仍然決定凍結審批雙方的投資合作計劃。北京批評是歐盟導致雙方關係轉差。

中國希望再拉攏五個歐洲國家加入合作機制，包括阿爾巴尼亞、波斯尼亞、北馬其頓、黑山和塞爾維亞，並向這些國家提供免費疫苗和口罩示好。

美國政治新聞網Politico

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17+1立陶宛中歐角力
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