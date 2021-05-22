（北美通訊）加拿大港產劇作家陳嘉昊（Derek Chan），在溫哥華推出以香港抗爭為背景的藝術作品《黃色物件》（Yellow Objects），重塑一段港人不能忘記的歲月，「希望利用自己的專長，運用劇團所有力氣，做好一個故事，令溫哥華這邊的人感受及見證，知道究竟香港發生何事。」陳嘉昊承認題材敏感，擔心遭到破壞及搗亂，亦憂慮牽涉「國安法」，但沒有停止創作，「我們不會一世都匿埋」。

《黃色物件》分為兩部份，觀眾先於網上透過《孝是......》及《愛在煙霧瀰漫時》兩個章節，了解主角背景，再到展館現場觀看故事下半部。劇中故事發生於2051年，加拿大人Sandra被家人召回香港，與曾參與2019年抗爭運動的Geoffrey碰上，Geoffrey憶述自己的種種經歷；Sandra就因家人的政治背景及所作所為感到內疚。

陳嘉昊表示，自2019年開始時出現創作念頭，「自己身處溫哥華，感到很無奈、很無助，遠離屋企足足有半個地球。」於是他開始寫劇本，但隨著香港局勢不斷變化，加上疫情影響，他不斷刪改內容及轉換表達手法。最終版本參考了真人真事，也加入了虛構元素，使故事更具戲劇效果。

他希望溫哥華港人觀看演出之餘，亦希望溫哥華本地居民留意其作品，「當然想這邊（溫哥華）的香港人觀看，有個地方可以一齊存在，一齊記憶，亦可能是一齊哀悼；我亦希望當地其他人，不要忘記香港發生的事，希望他們知道整件事的來龍去脈。」

35歲的陳嘉昊於香港長大，17歲到挪威讀書，再到加拿大攻讀戲劇，2010年創立米豆劇團（Rice & Beans Theatre），在當地贏得不少戲劇奬項。他表示，自己一直沒有忘記香港，「運動最初，瞓覺之前會睇新聞，瞓醒留意事態發展，我覺得自己有責任，（現在）仍繼續緊貼留意。」他指出，溫哥華很多港人跟他一樣關注香港，「始終這裏（香港）是我們的第一家園」。

為減少人群接觸，《黃色物件》的下半部份演出，沒有現場表演者，場館亦限制入場人數；觀眾走入展館後，在不同空間透過演員錄音對白、燈光及道具裝置等，感受劇中主角傷痛。

陳嘉昊坦言，由於題材敏感，擔心當地有持反對意見的人到場搗亂，劇團及場地負責人已有準備，包括即時應變和以和平方式制止破壞。他亦擔心觸到「國安法」紅線，「當然擔心，因為話外國勢力都可能觸犯『國安法』。」

《黃色物件》創作班底，有多名來自香港的戲劇界人士，不少人與香港仍有聯繫而有所顧慮，所以選擇以筆名或匿名形式參與，唯一公開實名的陳嘉昊說，「無論是站出來，抑或匿名參與都很重要。就算遠在加拿大，約20名參與的戲劇人士都只以匿名形式參加，點解呢？大家都會知點解。而企出來就是想表達，我們不會一世都匿埋。」他又指，家人仍然在香港，「但他們知得越少越好。」自己則短期內沒有計劃回港，坦言要再過幾年，才再思考是否回港。

如果作品受歡迎，陳嘉昊不排除把《黃色物件》帶到加拿大其他省份，甚至加拿大以外地區；至於會否把故事帶回香港，他直言比較困難。目前，他已開始構思《黃色物件》延續故事，將集中講述2020年7月之後香港發生的事。

《黃色物件》(Yellow Objects）

地點：Firehall Arts Centre

日期：即日至5月29日

時間：每日下午不同時段上演共四場至五場，每場約45分鐘

票價：15元起（加元）

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