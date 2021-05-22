以色列和巴勒斯坦人交戰多年，民族之間累積了血海深仇，但仍然有人以大愛化解仇恨。以色列一名猶太人在巴人示威中被掟石身亡，他死後捐出器官拯救了3個人，其中一個是苦等器官移植多年的阿拉伯婦人。

新一輪以巴爆發衝突之後，以色列城鎮盧德（Lod）上周有反以色列示威，身為兩子之父的56歲猶太人約書亞（Yigal Yehoshua）駕車回家時，遭示威者向他掟石擊中頭部，送院急救6天後不治。約書亞死亡後，家人決定捐出他的器官拯救其他有需要的人士，他其中一個腎便捐了給居於耶路撒冷的58歲阿拉伯婦人阿威斯 （Randa Aweis）。她苦等器官移植7年，終於有合適腎臟進行移植手術。

阿威斯手術成功後在醫院休養，她說已跟約書亞的遺孀聯絡過，「我們現在就像一家人」。阿威斯又說︰「我難以相信會獲得如此被殺的人的腎臟，在如此可怕的罪行。我為他的家人難過，我覺得我好似拿了家人的腎臟一般。現在我擁有了另一個家庭，一個猶太人家庭。」

數百人悼約書亞 以總理斥阿拉伯暴民私刑

阿威斯的女兒亦說︰「我們很感激約書亞的家人，百感交雜，既為母親的移植手術高興，也為他們的悲劇而難過。其實無分阿拉伯人和猶太人，我們只是人，我們必須共同生活。」約書亞的兄弟讚揚他是一個善心的人，擁有一顆寬厚的心。他另一個腎捐給了一名67歲男子，肝臟則捐給一名22歲患者。

約書亞喪生後，周二有數百人上街悼念他，以色列總理內坦亞胡（Benjamin Netanyahu）形容事件是謀殺，是阿拉伯暴民的私刑。

以色列和哈馬斯最近爆發新一輪激戰，以軍發動猛烈攻擊，超過230名巴人喪生包括65名兒童，逾1,900人受傷，以色列則有12人喪生，數百人受傷。

英國《每日郵報》

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