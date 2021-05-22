雖然以巴協議停火，但巴勒斯坦自治地區之前遭到以軍狂轟濫炸，迎來另一個危機︰第三波疫情來襲。當地本身已經面對檢測困難、極低疫苗接種率的難題，之前再遭連番空襲，人們為逃避炮火而紛紛擠進聯合國設置的庇護所內，恐怕會變成超級傳播地點。

加薩居民阿斯卡（Musa Abu Askar）和妻子拉莎（Rasha）大約兩周前證實確診，二人留在家中，四名年幼子女則送往祖父母家中暫為照顧。阿斯卡說：「我仍然在生病，不能探望孩子，他們在祖父母家中。我妻子也受感染了，但我們沒有獲得衞生部門任何支援，只有一些藥物。」拉莎很擔心從此不能再見到四名子女，她說：「我擔心會失去他們任何一個，在這個艱難的時間無法陪伴他們實在可怕。我不斷叫他們要冷靜，告訴他們我就在他們身邊。」

檢測中心被毀 疫苗接種率極低

新一輪以巴衝突中，以軍主要透過空襲發動攻擊，並在一次行動中炸毀加薩衞生部門的大樓，內裡本來設置了加薩主要的檢測中心和實驗室。加薩當局唯有轉向私營實驗室進行十分有限度的病毒檢測。以軍否認空襲目標是衞生部大樓，批評哈馬斯故意把行動中心部署在平民地區。

不似以色列逾60%人接種了至少一劑疫苗，加薩只有不足2%人口接種了至少一劑疫苗。在以巴激烈交戰下，很多人家園被毀，聯合國把當地數十間學校改為庇護中心，接收逃避戰火的加薩難民。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）表示，由於庇護中心內人多擠迫，十分擔心會變為超級傳播地點，發言人說︰「這次Covid-19疫情令情況變得十分複雜，因為加薩地區感染率高，接種疫苗率卻低。」加薩唯一的抗疫優勢，是人口平均年齡十分年輕。

加薩當局料第三波疫情已開始

加薩衞生部發表聲明指︰「第三波疫情已經開始，有30%民眾證實確診，衞生系統承受巨大壓力，服務已崩潰。」衞生部安全和感染控制小組主管阿巴德拉（Rami Al-Abadlah）則稱︰「處境越來越艱難，學校（庇護所）人滿為患，無法做到社交距離，我們絕對在面對一場衞生災難。我們無法接觸到所有患者。」

UNRWA本來在多個中心提供疫苗接種，但在戰火下被迫暫停，在專門治理Covid-19醫療中心工作的一名護士說，他們的疫苗服務也已經暫停，檢測亦接近停頓，要求受感染民眾進行隔離也是嚴峻挑戰，「我們不能實施措施阻止受感染人士離開住所，他們必須要逃避戰火，與家人一起尋找庇護中心或安全的地點躲避」。

庇護中心除了要為難民準備食物、清潔的食水和床位外，還要籌集足夠的個人防護裝備，冀可阻止疫情爆發。

美國有線新聞網絡

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