在這輪以巴衝突，美國總統拜登公開站在以色列總理內坦亞胡一方，但據報兩人私下通電話時，拜登語調明顯較強硬，向對方施壓停火。這種矛盾正正反映出他倆在這40年間的複雜關係。

拜登說過，他曾給內坦亞胡送上一張照片，附上留言「BiBi（內坦亞胡暱稱），你說的話，我沒有一句同意，但我愛你」，足證兩人關係。

早在40年前兩人已開始「交手」，內坦亞胡時任以色列駐美大使館副館長，拜登是對外交事務充滿熱情的國會參議員，自那時起兩人已鮮有立場一致。惟之後兩人先後在不同崗位、面對過在伊朗核協議及猶太殖民區等重大分歧，仍能建立友好的工作關係。

在1999年，內坦亞胡面對政治生涯首場敗選，拜登去信他讚揚在美國斡旋的以巴談判中展現出政治勇氣。內坦亞胡感激回信，指拜登是唯一在他敗選後給他來信的美國政界人士。

拜登堅信個人關係推動外交

可是一年後，時任副總統的拜登才剛抵達以色列訪問，就得悉以色列政府批准在東耶路撒冷興建猶太殖民區，大大打擊美國奧巴馬政府致力斡旋以巴和談的努力。

當時美方官員怒不可遏，建議拜登取消跟內坦亞胡在特拉維夫共晉晚餐，即時返美。但拜登反對將不滿公開，選擇私下跟對方對質，相信會更有效。

事實上，拜登一直堅信外交政策由個人關係推動，如此解釋了不論他如何反對內坦亞胡的右翼政策，亦不會跟對方反面。在2014年底，內坦亞胡及奧巴馬政府就伊朗核計劃公開鬧意見，拜登之後向一個美國猶太裔組織演講時，仍稱內坦亞胡為「老友」。

到了現在，兩人的關係依然複雜。有中東專家及美國前官員認為，拜登看重以色列的安全多於巴人的不滿，以巴問題亦不是他的外交重點，但在國內壓力下無法不出手。一如之前的手法，美國前駐以色列大使因迪克（Martin S. Indyk）認為拜登透過公開表態撐以色列、指以方有權自衞，為自己營這了私人空間去游說內坦亞胡同意停火。

美國《紐約時報》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）