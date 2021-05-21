英國哈里王子再度接受名嘴奧花雲費的訪問，控訴皇室「完全無視」妻子梅根和他的心理健康，又坦言他曾透過酗酒濫藥，紓緩喪母之痛。

哈里在Apple TV+播出的紀錄片《你們看不見的我》中，再度大談對皇室的不滿。他指當年戴安娜王妃車禍喪命後，家人從沒有與他談及此事，就期望他能面對狗仔隊及媒體的追訪。

指父不作為 認曾濫藥逃避

哈里把矛頭直指父親王儲查理斯：「父親在我年少時，向威廉與我說道：『我要面對如此的事，所以你們也會一樣。』……這並不合理，你要承受這些，不代表你的子女也要承受。相反，亦正因你曾承受這些，便能為子女做對的事。」

他又透露，為減少失去母親帶來的苦痛，自己曾在一晚喝下一星期份量的酒，「我願意喝酒、我願意服藥，我願意嘗試及做那些『讓我感覺不像之前那樣』的事」。他指直至遇到梅根後，才令他意識到要解決心理健康的問題。

他表示，梅根產後抑鬱時曾有自殺念頭，但為了不想令他失去生命中另一個重要的女人，決定放棄此念頭。他痛斥皇室完全沒有施予援手：「我以為我的家人會幫忙，我每次詢問、求助、警告等，只是得到完全的沉默及無視作回應。」

英國《泰晤士報》