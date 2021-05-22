美國侯斯頓近期出現多宗COVID-19的嚴重後遺症，最少9人早前染病並曾使用呼吸機，在康復後發展出舌頭腫脹症狀，部分患者甚至因舌頭過於腫脹，導致無法進食或說話。醫生暫未確認他們出現這些症狀的原因。

舌頭腫脹問題過往一般與中風、長期俯睡有關，現階段暫未確定侯斯頓患者的發病原因。在侯斯頓9名報告出現舌頭脹大症狀的人士中，8人屬於非洲裔，暫未知兩者之間是否有關聯。

9病例中8個屬黑人

研究COVID-19患者舌頭腫脹問題的學者梅維爾（James Melville）稱，COVID-19引發的舌頭腫脹一般並不嚴重，他在去年疫情爆發早期，亦曾治療兩宗類似個案，當時情況輕微。

梅維爾其後再累積接收7名舌頭嚴重腫脹的患者，其中名叫瓊斯（Anthony Jones）的患者有過重症COVID-19，需被送到深切治療部，並一度以呼吸機輔助呼吸。雖然瓊斯從COVID-19康復過來，但不久後發現舌頭腫脹起來，更嚴重得無法進食和說話。

或涉免疫系統反應

瓊斯其後求醫，醫生按照以往處理類似病例的一般做法，減少瓊斯胃部內的藥物劑量，卻未見效果，情況後來更繼續惡化，梅維爾只好安排他接受手術，切除過多的舌頭部分。瓊斯曾向醫院查詢，但至今仍未知道出現舌頭腫脹的原因。

梅維爾猜測個別COVID-19患者出現舌頭腫脹，可能是人類免疫系統在戰鬥後膨脹，導致心臟、肺部、腎臟等器官體積較以往大，他正進行更多研究嘗試證明這理論，亦會繼續找出其他可能原因。西班牙早前一項研究亦指，舌腫可能是COVID-19病徵之一。

英國《每日郵報》

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