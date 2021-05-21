封鎖逾一年的歐洲有望今夏重啟旅遊業。歐盟理事會前天建議成員國准許完成獲認可COVID-19疫苗接種的旅客，以及來自被視為疫情安全國家的旅客入境。歐洲議會同日更通過推出疫苗通行證。

該通行證確認歐盟成員國旅客接種疫苗、檢測病毒結果及是否已康復等資訊，終極目標是讓歐盟以外的國家旅客亦連繫有關系統。數碼認證系統計劃7月1日落實，意味歐盟國家可迎接暑假旅遊旺季。

歐盟建議容許在抵達前最少兩周完成疫苗接種的旅客入境，接種的必須是已獲歐洲藥物管理局（EMA）或世衞批准的疫苗，現時符合規定的包括阿斯利康、強生、莫德納、輝瑞/BioNTech及國藥疫苗。即是暫時只有完成接種復必泰港人符合資格。

來自安全名單上國家的旅客亦可以到訪歐洲，安全名單根據流行病準則草擬，會不時更新，要在之前14天新增確診個案每10萬人少於75宗的國家，才可上榜，來自這些國家的旅客或會被要求出示聚合酶連鎖反應（PCR）陰性測試結果；列入名單的國家或地區要對歐盟有對等政策。現時中國和香港有被列入名單，但指要有對等措施才正式列入。

歐盟的建議不具約束力，部份國家仍可選擇較嚴謹或寬鬆的政策。現時部份歐盟國家，不論旅客是否已接種疫苗，均須接受隔離，如比利時及法國就要求隔離七天。西班牙昨宣佈6月7日會向任何國家完成接種認可疫苗的旅客開關。

數碼認證僅限歐盟國居民

歐洲議會亦通過推出數碼認證系統，但就僅限歐盟成員國的居民。該數碼認證以智能手機或紙張，顯示二維碼，當局可得知旅客在其所屬國家的紀錄。歐洲議會同意，有了數碼認證，除非出現如變種病毒等情況，否則各國應避免再要求歐盟旅客接受額外的檢測或隔離，讓歐盟旅客將可在27國內自由流動。歐洲議會亦按匈牙利要求，同意讓各成員國自行認可歐盟未批准的疫苗。匈牙利現時多接種來自俄羅斯及中國的疫苗，惟該等疫苗未獲EMA批准。

歐盟此前堅持檢測要免費，但前天亦承諾會從基金取出1,000萬歐元（約9,480萬港元），資助以優惠價檢測，若有需要會再撥款。歐洲議會須在6月7日一周內通過數碼認證法案，讓7月1日實施系統前可測試。

世衞警告或致傳染大增

世衞歐洲區主任克魯格前天指，歐洲每周新增確診人數由4月中的170萬，下降近六成至68.5萬，但同時潑冷水，稱疫情尚未完結，增加人口流動性及互動，可能令傳染大增，直言區內情況仍嚴重。

美國《華盛頓郵報》/《紐約時報》/英國《衞報》