回看今輪以巴衝突，跟2014年時的相比，不論過程和美、以兩國官方反應都猶如倒模，只是美國民眾，尤其是美籍猶太人對以色列總理內坦亞胡及其政府的態度已變。

自內坦亞胡2009年回朝出任總理，他在國防務事上都獲美國總統給予他重大自由度。但今次美國國內專家及前朝政府官員都先後發聲警告他漠視人權及和平進程，最終會影響美以關係。

以軍猛烈轟炸 自衞目的受質疑

美國民主黨籍國會眾議員、國會進步派黨團前主席波坎（Mark Pocan）說：「我們擔心是因為我們支持利用工作停止殺戮（鐵穹反導彈防衞系統），可是到頭來它的用途並非如我們所想的那樣。」他質疑以軍利用鐵穹系統殺死人數較以方死亡人數多20倍的巴人，是否僅為達致他們口中的自衞目的。

美籍猶太人對以色列的看法分歧亦加深。以往不論是六日戰爭、贖罪日戰爭，還是巴勒斯坦人第二次起義，只要以色列遇上麻煩，美籍猶太人總會一致支持。美籍猶太人在今次以巴衝突的反應，代表他們立場明顯改變。

美國國會參議院兩名猶太裔議員——桑德斯（Bernie Sanders）和奧索夫（Jon Ossoff），都呼籲美國對以巴採取對等政策，並要求以方即時停火。自由派猶太政治游說組織J Street亦批評以色列濫炸加薩地帶。

在一般美籍猶太裔民眾層面，專家感受到對事態的一股冷漠氣氛。佛州大學蓋恩斯維爾分校的美國猶太文化及社會榮休教授沃爾德（Kenneth Wald）說：「明顯感覺不到迫切性。沒有人彈起來說要為以色列展開緊急行動。」

皮尤研究中心最新調查發現，早在去年美籍猶太人對以色列的支持已開始減退，約20%受訪者認為美國過份親以色列；認為美國支持不足的僅19%，較2013年跌了12個百分點。背後原因相信跟前特朗普政府完全向以國政府傾斜、以國政府跟美國右派基督徒越走越近有關。

英國《獨立報》/美國有線新聞網絡

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