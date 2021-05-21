英國廣播公司(BBC)記者巴舍爾（Martin Bashir）以偽造銀行文件等欺詐手段矇騙已故戴安娜王妃在1995年接受其訪問，不但促使戴安娜與皇儲查理斯婚姻破裂，更令戴妃身邊一些助手、侍從和朋友遭到抹黑甚至失去工作。他們可向BBC索償，一位傳媒法律專家估計BBC或須賠償500萬鎊(5,495萬港元)。

BBC委託最高法院前法官戴森（John Dyson）對戴妃當年受訪一事重新進行調查，並於周四發表調查報告，承認巴舍爾當年向戴妃弟弟史賓沙伯爵（Earl Spencer）展示偽造銀行文件，虛構情治單位收買了戴妃身邊一些侍從和朋友，以監視她一舉一動，終令史賓沙為他引見戴妃並成功遊說她接受訪問。

被誣衊受收買的包括戴妃的私人秘書杰弗森(Patrick Jephson)及皇儲的私人秘書艾勒德(Richard Aylard)。杰弗森在事件後離職，他周四晚在BBC時事節目《廣角鏡》（Panorama）上表示，事件「破壞和改變了我的人生」。

巴舍爾又用假文件指皇室保姆萊格伯克(Tiggy Legge-Bourke)曾經懷孕，令她遭流言蜚語攻擊，包括指她曾與查理斯秘密度假。

傳媒法律專家史提芬斯(Mark Stephens)說，BBC或面對500萬鎊索償。因此事而失去工作的皇室與BBC員工，可提控要求賠償收入損失，而聲譽受損的人則可提出誹謗訴訟。他說，這些人被巴舍爾胡亂抹黑，而BBC作為他的僱主，須對他的錯誤行為負責。他又說，有關人士一旦提出民事索償，BBC將被迫公開有關文件，當年的主管人員亦要出庭作證。

英國《每日郵報》

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