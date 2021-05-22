因採訪緬甸示威而一度遭拘捕的日本記者北角裕樹，上周獲釋並返回日本。他披露在緬甸獄中遇到多名政治犯，得知他們飽受折磨和虐待，包括被任意毆打，蒙眼鎖手跪在石屎地上長時間審問，又不准他們睡覺，企圖屈打成招。

北角裕樹今年2月及4月分別被緬甸當局拘捕囚禁，4月被捕的一次直至上周才獲釋，並返回東京。他重獲自由後表示，在獄中遇到多名政治犯，不少人是由軍事監獄轉押至永生（Insein）監獄囚禁，他們向北角裕樹披露自己被虐待的遭遇，希望他獲釋後可以向外界公開這些不人道對待。

北角裕樹說，他最常聽到的虐待手段，就是把囚犯蒙眼，雙手鎖於背後，跪在石屎地上遭受長時間審問，也有獄卒一邊喝酒，一邊叫囚犯「選刀子還是槍」，如果選了槍，就會一直用槍指着頭部一邊審問。

政治犯如果不肯認罪，便會被獄卒用棍棒毆打，又或者不准他們睡覺，獄卒則輪流長時間審問，肆意折磨他們。北角裕樹說︰「你不准上廁所，如果你尿濕了，他們就有理由毆打你。」

北角裕樹說他本人沒有遭受到這些虐待，只是不停被審問有關他的朋友或工作。當局指控他散播虛假新聞、煽動反政府暴亂，但他一直否認，到他獲釋後所有控罪亦獲得撤銷。

緬甸當局表示，釋放北角裕樹是為了改善與東京政府的關係。北角裕樹則呼籲日本利用與緬甸軍方的關係協助政治犯獲釋，他說：「有超過4,000名政治犯被囚禁，我希望日本政府利用讓我得以獲釋的影響力，用來協助其他緬甸人。」

緬甸自2月軍方推翻民選政府奪權，引起大規模抗爭運動以來，多達80名記者被拘捕，大約一半人仍然遭到囚禁。

法新社／美聯社

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