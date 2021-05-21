歐盟周五宣布向中低收入國家捐贈1 億劑疫苗，並於7月1日起在歐盟內啟用數碼疫苗證書，建議會員國讓持有證書的歐盟國民免檢入境。

20國集團（G20）周五在羅馬召開首屆全球健康視訊峯會（Global Health Summit）。當討論疫苗議題時，各國強調必須確保公平分配並支持中低收入國家。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）說，歐洲為響應這一呼籲將作出具體貢獻，目標是到今年年底，透過世衞「疫苗全球取得機制」（COVAX），向中低收入國家捐贈1億劑疫苗。

馮德萊恩在會上說，這是首屆G20健康峯會，標誌全球衞生政策掀開新篇章，各國領導人致力在衞生領域實行多邊主義和全球合作，撤銷醫療物資出口禁令，保持全球供應鏈開放，加上擴大生產力，令世界有更充份準備對抗疫情。

在對內方面，由歐盟27會員國大使組成的常駐代表委員會（COREPER），宣布同意實施歐盟數碼COVID證書，由7月1日起，疫苗證書開始在歐盟境內使用，表示持有人已接種疫苗、檢測結果為陰性以及曾感染但康復等資訊。證書的主要目的，是恢復境內民眾自由流動以及促進觀光。

雖然各會員國仍可自行決定是否對持有證書的旅客實施隔離或檢測，但歐盟建議除非因保障公共健康，會員國應避免施加如檢測等額外的旅行限制，而若會員國決定實行旅行限制，須提前48小時通知其他成員國和歐盟。

中央社

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