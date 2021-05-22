（北美通訊）「既然人人都可以去打高爾夫球，為何我們不可以去露營？」史賓莎（Cody Spencer）口中的露營是他們家在馬塔瓦（Mattawa）附近的別墅。根據安大略省的居家令，省民不可以在另一個住所停留多於24小時。但像史賓莎一家般，公然違反居家令的省民並非少數。

多倫多CTV新聞在400號高速公路近King City的公路休息站，遇到幾個逃離安大略省居家令的家庭。當中，史賓莎一家正前往300多公里以外的馬塔瓦，打算到別墅度長周末。「我仍要過我自己的生活。要駕長途車來回的確很瘋狂，但我們因此可以繼續過我們的生活，享受長周末。」

另兩個來自西漢密爾頓（Hamilton）的家庭，分駕兩輛汽車，打算到瓦薩加海灘（Wasaga Beach）享受陽光海灘。帶着四個孩子的佐敦（Tracey Jordan）坦言，對於不留在家有點疑慮，但以她理解，應該是可以外出。但當記者講解居家令規定時，她就指規則混亂。

她認為，部份家庭到別墅度長周末是不適當做法，但堅持自己即日來回去海灘是安全。「我是偽君子，因為自己都正去海灘。但我們途中不會停留、不會進入休息站內的建築物，到達海灘後也不會在人多的地方停留。」

另一家人亦正準備到別墅，帶着7歲兒子的伊維安斯（Amber Ivians）表示，需要到北部照顧老父，強調不會到鎮上，也不會有其他活動，只是駕車來回。對於有省民到別墅度周末，她認為只要小心做足防疫措施，做法並無不妥。

安大略省政府周四宣佈重啟經濟計劃，部份室外活動和設施，如高爾夫球、網球於周六起重開。但根據居家令規定，有多個住所的人若需要到另一住所，例如清潔或維修，須預先申報，而且不可以停留多於24小時，又或者至少停留14天，違反規定的人會被罰款750元（加元，下同）。對於更嚴重的違規行為，警方可以發出傳票，要求他們上法庭交代；若被定罪，法官最高可以判處10萬元罰款。

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