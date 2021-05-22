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英國疫情｜約克郡49宗確診涉及新病毒變種 未有證據顯示傳染性增

27分鐘前
英國再出現新變種病毒。路透社

英國放寬防疫措施不足一周，當地疫情再次出現暗湧。英國「約克郡與亨伯區」（Yorkshire and The Humber）近日錄得49宗全新變種病毒，名為「VUI-21MAY-01」或「AV.1」。當局指此變種具有「奇怪的基因突變組合」，目前仍在研究當中，稱未有證據表明更具傳染性。

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英國公共衞生部（PHE）表示，專家正在研究這種新的變種病毒，沒有證據表明更具傳播力或能抵抗疫苗。目前英格蘭的基本傳染數（R值）介乎0.9至1.1，是第二波疫情高峰期緩和以來最高。（基本傳染數若大於1，則代表在不採取干預措施的情況下，每個感染者平均可傳染超過一人）

當局籲冷靜應對 繼續遵守衞生指引

位於南約克郡的設菲爾德（Sheffield）公共衞生總監費爾（Greg Fell）呼籲民眾冷靜應對，表示他的團隊監察這種「三重變種病毒」（triple mutant），未有理由認為它更具傳染性或能夠抵抗現有疫苗。

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費爾在聲明稱︰「請不要慌張，我們想你們保持過去一年你所做的事。遵守指引，繼續定時洗手和在室內戴上口罩。」他續指，將透過追蹤接觸者和檢測找出潛在患者，以減低病毒擴散速度。

英國首相約翰遜發言人表示，會採取必要措施對抗任何病毒傳播。發言人稱，這場疫症出現很多變種病毒，未來也會持續出現。當局將會繼續監察和研究各種變種病毒，「我們不會猶疑推出我們認為有必要的措施，嘗試應對任何變種病毒的傳播」。

英國《每日鏡報》/英國《每日郵報》

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