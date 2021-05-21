在以色列與哈馬斯這輪逾一周的衝突，哈馬斯向以國發射了約4,000枚火箭；射程亦較舊有的長，直接威脅以國心臟——特拉維夫和耶路撒冷。火箭升級背後有伊朗提供部件和技術援助，連以軍未爆的火箭甚至普通水喉管，都出了一分力。

特約記者 吾鳴

即使面對以色列的情報監察和壓倒性軍事優勢，哈馬斯仍能在當地大量囤積火箭。以色列情報估計，哈馬斯及盟友，包括真主黨及其他巴人武裝組織，在加薩藏有約3萬枚火箭及迫擊炮發射器，在很多巴勒斯坦人眼中，都是巴人正義抵抗以色列控制及佔領的象徵。

火箭種類方面，大部份屬於「卡桑」（Qassam）短程火箭，射程約10公里。另有根據伊朗及俄羅斯設計、相信在加薩本地生產的中程火箭，射程達40公里，涵蓋特拉維夫市郊。

射程最長可直攻耶城

至於射程最長的火箭，更可攻特拉維夫、耶路撒冷及本—古里安機場，當中包括M-75和J-80兩款本土製火箭，型號數字代表各自的預計公里射程。哈馬斯上周四甚至揚言擁有射程達250公里的導彈，足以襲擊以色列任何地方。

哈馬斯自2014年遭以軍地面攻擊重創後，致力提升軍事力量，以往中程或較長程的火箭會經位於與埃及接壤的秘密隧道偷運入加薩，部份會以散件入境，之後再裝嵌。但近年埃及致力堵塞並破壞這些隧道，偷運火箭越見困難，哈馬斯及其分支遂發展自製這類火箭的技術。

西方情報顯示，伊朗正是近年哈馬斯火箭技術大躍進的主要推手，而負責相關工作的，是伊斯蘭革命衞隊由旗下精銳部隊「聖城軍」（Quds Force）。哈馬斯高級指揮官定期會到伊朗接受生產和操作先進武器系統訓練，並參觀伊斯蘭革命衞隊控制的火箭生產設施。伊朗又會提供財政及情報支援。

一名西方情報人員向英國《每日電訊報》表示：「伊朗的協助，大大提升了哈馬斯的火箭射程、攻擊準確度及武器破壞力。」加薩軍事專家祖拜達赫以過去數日哈馬斯一方火箭發射密度為例，「由以往每次發射一、兩枚火箭，到現在五分鐘內發射130枚，是一大進步」。

未爆以軍火箭水管做零件

除了偷運零件，哈馬斯還有其他另類取得零件方法。卡塔爾半島電視台去年播出一齣紀錄片，展示哈馬斯武裝分子如何在加薩撿走數十枚以軍發射但未有爆破的火箭。他們將火箭帶到隱閉的生產設施，小心地取出當中炸藥，再循環再用部份零件。他們又會在加薩的以色列前殖民區掘出舊水管，用來製作新火箭。哈馬斯加薩領袖辛瓦爾（Yahya Sinwa）曾透露，這些水管「足夠我們未來10年製造火箭」。

哈馬斯的火箭既然在質量方面都有提升，對付以色列的策略亦有改變。雖然以軍「鐵穹」（Iron Dome）反導彈防衞系統成功攔截絕大部份來犯的火箭，但專家指哈馬斯等武裝分子意識到，四方八面密集式的攻擊曝露了該防衞系統的弱點——只能同時間應付有限數量的攻擊。只要火箭數量超出攔截系統負荷，哈馬斯就有機可乘。

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