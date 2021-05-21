（北美通訊）為刺激紐約民眾接種疫苗，美國紐約州政府出動銀彈政策，下周推出接種獎勵計劃，向所有在指定地點接種疫苗的民眾發放彩票，頭獎高達500萬元（美元，下同、約3,880萬港元）。

紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）周四宣佈，下周推出名為「Vax & Scratch」的接種獎勵計劃。州內成年居民在5月24日至5月28日期間，到10個指定地點之一接種疫苗後，即可獲發一張彩票。頭獎獎金達500萬元，最低也有20元。他表示，接種者有9分1機會獲獎。

紐約公共衞生官員表示，紐約市目前每日錄得約500宗病例，由於疫苗接種率理想，平均病例已降至可以放寬商業活動限制的安全水平，亦不擔心醫療負荷超標或大量染疫死亡個案。目前，超過400萬紐約市居民已接種首劑疫苗，完全接種疫苗的18歲或以上成年人佔54%。

科莫指，平均接種疫苗人數在4月初至5月19日之間，大跌43%，因此推出大抽獎來刺激接種率，「如果你仍糾結是否接種疫苗，現在你有機會得到額外獎金，」他續稱，該計劃對每個居民都有利。

紐約市立大學（City University of New York）公共衞生和健康政策研究院長莫漢德斯（Ayman El-Mohandes）認為，大抽獎形式使人們不再以公眾利益、自己和家人著想而接種疫苗，或轉變成一種投機行為。但他表示，不會勸阻州長嘗試不同事情來鼓勵大眾接種。

紐約市接種疫苗率因地區而異，在曼哈頓（Manhattan）金融區和布魯克林高地（Brooklyn Heights）最多人完成接種，分別有80%和約61%，其次是法拉盛（Flushing）周邊地區，有59%；艾奇米爾（Edgemere ）和自治公園（Borough Park）等社區接種率最低，不足25%。全州而言，湯普金斯縣（Tompkins）首劑接種率最高，約64%居民已接種首劑疫苗。

當地公共衞生總監克魯帕（Frank Kruppa）表示，以流動方式遷移接種站方便居民接種，有助提高接種率，「它（接種站）就設在這裏，離家很近是一個誘因。」他指，當地未推出過任何獎勵措施。

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