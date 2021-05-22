特朗普被揭向保護他的特工收房租

美國前總統特朗普年初卸任後長居佛羅里達州私人擁有的海湖莊園俱樂部（Mar-a-Lago Club），《華盛頓郵報》向美國特勤局取得記錄，顯示特朗普自1月卸任到4月底，向保護他的特工收取超過4萬美元房租。

美國特勤局負責為現任及卸任總統提供終身保護，《華郵》取得的特勤局記錄顯示，特朗普自1月20日卸任到4月30日為止，向保護他的特工收取超過4萬美元房租，平均每晚收取396美元（3,075港元）。踏入5月後，特朗普在海湖莊園俱樂部多待一星期，然後才前往新澤西州的貝德敏斯特（Bedminster）度假村，未知他會否繼續收取該星期的房租。

據消息人士透露，有關收費是來自租用一間單人房，用作特工的工作室。這些開支會由公帑支付，是首次有證據顯示特朗普向保護他的特工收房租。

尼日利亞陸軍參謀長墜機亡

尼日利亞總統府表示，陸軍參謀長阿塔希魯（Ibrahim Attahiru）周五在飛往北部卡杜納州（Kaduna）訪問途中墜機身亡。

54歲的阿塔希魯今年1月才出任參謀長。尼日利亞空軍指出，飛機嘗試在惡劣天氣降落時發生意外，另外10名官員包括機組人員同樣喪生。飛機在卡杜納（Kaduna）機場附近墜毀，空軍正調查意外原因。

總統布哈里（Muhammadu Buhari）對意外表示傷感，並在Twitter上寫道：「我們的武裝部隊正準備結束國家面臨的安全挑戰，此時卻發生墜機……是一重大打擊。」

尼日利亞一間空軍飛機3個月前在首都阿布賈（Abuja）一條跑道附近墜毀，機上7人全告罹難。

日本保健所防疫文宣惹爭議後撤回

日本茨城縣一處保健所最近在一份防疫文宣上，呼籲家中有僱用外國人的農民「不要與外國人一起用餐」。文宣內容被指歧視，衞生當局立即撤回文宣及致歉。

茨城縣潮來保健所表示，他們在周三及周四發放防疫文宣，文件寫上「很多患者疑似可能被外國傳染」、「與外國人交談時請務必戴口罩」、「請不要與外國人一起用餐」等內容。有民眾向保健所反映「這樣的內容妥當嗎?」

保健所表示，文宣出發點完全沒有歧視外國人的意思，但如因表達不當造成誤會，他們就此道歉。

美國《華盛頓郵報》／英國廣播公司／中央社

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