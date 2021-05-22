美國總統拜登在白宮與到訪的南韓總統文在寅舉行會談，拜登說，今次美韓峯會凸顯兩國的深遠安全與經濟聯繫，包括對北韓的共同策略。拜登又宣佈委任國務院高層官員金聖（Sung Kim）為北韓特使。

拜登說，美韓的夥伴關係，建基於對共同安全的嚴謹承諾。他說，對說服北韓放棄核武的難度，「沒有任何幻想」，「過去4屆政府都未能達到此目標，這是極艱巨的目標」。

拜登又表示與文在寅同意在COVID-19疫苗上合作，美國將提供55萬劑疫苗給南韓軍人。

文在寅則表示雙方在會上討論到台海問題，兩國同意台海地區的和平穩定非常重要，尤其考慮到中國與台灣的微妙形勢。他說，美韓將更緊密合作，確保台海和平穩定。

文在寅抵達白宮時說，美韓共享「相同精神」，這種精神是於1950年代之初與北韓在冷戰年代的血腥衝突中所淬煉出來。他與拜登會面前先與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）會談，他表示南韓「將一直與美國在COVID-19復甦之路、捍衛自由和民主國際秩序上站在一起」。一位白宮高層表示，美韓關係「是東北亞安全繁榮，以及印太地區開放自由的關鍵」。

文在寅是拜登上任後第2位會見的外國領袖，在此之前，日本首相菅義偉（Yoshihide Suga）於4月訪問華府。

路透社/中央社

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