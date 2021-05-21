打了11天的以巴大戰，在美國和埃及強力斡旋下實現停火。協議在昨凌晨兩點生效前，戰火仍持續不斷，以色列總理內坦亞胡揚言要對巴勒斯坦武裝分子實施「極限打擊」，控制加薩的哈馬斯則回敬「大把貨在手」，不怕奉陪到底，但結果雙方都在死線後遵守停火，並各自聲稱得勝。

以巴民眾都樂見戰火平息，特拉維夫的猶太人法斯特說：「我真心期望這次停火可以維持下去，讓大家在一個沒有警報或戰火的環境生活。」由加薩、東耶路撒冷到西岸都有大批巴人上街慶祝停火，哈馬斯指揮官迪夫在汗尤尼斯的寓所外，有數千支持者揮動哈馬斯的綠色旗幟，又高喊「勝利」口號。巴人店東穆罕默德則審慎地表示：「生活將會回復過來，已經不是第一次開戰，當然也不會是最後一仗。」但東耶路撒冷阿克薩清真寺昨天再爆衝突，至少20巴人傷。

阿克薩清真寺再爆衝突

今次武裝衝突源於月初以色列警察在伊斯蘭聖地阿克薩清真寺鎮壓巴人示威引發，哈馬斯向以色列發射了超過4,300枚火箭炮，但大部份遭鐵穹防禦系統攔下，以軍則發動了數百次空襲還擊，釀成232名巴人死亡，其中65人是兒童，逾1,900人受傷，12萬人流離失所。以色列則有12人死亡，包括兩名兒童。

以、巴均聲稱是贏家，內坦亞胡指空襲已成功令哈馬斯「倒退了許多年」，並稱如哈馬斯再以火箭炮施襲將面對「新水平武力」還擊。聯合國秘書長古特雷斯形容加薩現在滿目瘡痍，稱「若世上存在地獄，那便是加薩兒童的生活」；雖然傷亡慘重，但哈馬斯放風指他們的「耶路撒冷之劍」行動，成功迫使內坦亞胡答應停止介入阿克薩清真寺事務，並不再逼舊城區的幾戶巴人遷出。不過，以色列政府否認哈馬斯的說法，強調是「雙方無條件停火」。

背後斡旋停火成功，美國和埃及功不可沒，美國總統拜登雖然堅持以色列有自衞權利，但受到越來越大壓力要擺平這場衝突的他，日前公開要求打得正酣的以軍放緩攻勢，製造談判空間，然後致電埃及總統塞西，要求對方發揮影響力，塞西也交足功課，除了哈馬斯外，加薩第二大派系聖戰組織也在停火協議上簽紙，緩解了以色列擔心會一波剛平，一波再起的疑慮。

埃捐39億 放巴人入境就醫

塞西已答應提供5億美元（39億港元）給加薩作為重建之用，並重開連接兩地的拉法口岸，讓受傷的巴人入境醫治。埃及將派團到以巴確保停火落實。雖然哈馬斯的黎巴嫩盟友真主黨未有加入停火行列，但該黨昨日公開祝賀哈馬斯取得「歷史性勝利」，也等於表明無參戰的逼切性。

拜登在以巴宣佈同意停火後表示：「相信巴勒坦人和以色列人值得在平等安全下生活，公平地享受自由、繁榮和民主的措施。」雖然美國政府會協助加薩重建，但拜登強調只會與巴勒斯坦自治政府合作，而非哈馬斯，以免後者趁機重建其軍火庫。另外，他承諾會盡快替以軍補充在衝突中消秏的鐵穹防禦系統。

美聯社/ 法新社