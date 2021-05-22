美韓領袖前日亦談及南海和台灣問題，在聯合聲明中強調維持台海和平穩定的重要性，再觸動北京的神經。美國總統拜登會後表示，他與南韓總統文在寅討論了有關南海自由航行和台灣周邊和平穩定的問題，指出台灣受制於中國正在增加的武力威嚇。文在寅則稱雙方都認為台海和平穩定極重要，同意就這問題合作，同時會考慮中國和台灣之間的特別關係。

美解禁韓導彈射程

會後的聯合聲明雖然強調「台海和平穩定」，但未如上月的美日聯合聲明般提及中國的行徑和對印太地區的影響，也未直接提及中國，相信是受制於中韓緊密的經貿關係和中國對北韓的影響力，令文在寅選擇較溫和的措辭。對於有指拜登曾要求文在寅向中國展示更強硬立場，文在寅稱與拜登會面期間「沒有壓力」。

同日另一焦點落在於商務部舉行的美韓商務圓桌會議，三星電子和SK海力士等四大韓企公佈在美國的投資計劃，總規模達394億美元（約3,073億港元），涵蓋半導體、電池和電動車等重要產業。連同美韓聯合聲明中提及同意在5G、6G和車用晶片等範疇上合作，計劃料可加大兩國未來在這些行業的力量，與中國競爭。

美國還同意廢除限制南韓導彈射程的《美韓導彈指南》。這項指引源自1979年的協定，當時南韓同意維持導彈射程在180公里內，以換取美國的導彈技術，限制後來放寬至800公里，即射程已可覆蓋北韓全境。最新的「解禁」即與首爾距離950公里的中國北京都被列入射程範圍。

路透社