英國哈里王子與妻子梅根本月初發佈兒子阿奇（Archie）的兩歲生日照，因再次避開展示阿奇容貌而遭網民揶揄。近日哈里在最新一集紀錄片當中，發佈兩段與兒子玩樂的日常影片，才讓阿奇的容貌正面再曝光。

紀錄片最新一集播放哈里一家三口在沙灘作樂，哈里擔當攝影師，拍攝兒子與梅根在沙灘玩耍，阿奇手拿玩具跑向鏡頭方向，梅根則在背後緊隨，看着阿奇穿過哈里胯下。另一片段顯示阿奇盪鞦韆，正對着阿奇的相信是父親哈里。

這次是哈里和梅根接受奧花雲費專訪於3月播出後，阿奇臉容首次再現於公眾面前。

阿奇屢次不見樣惹網民揶揄

今年2歲的阿奇本月6日生日，哈里夫婦為慶祝兒子的生日，當時發佈了一張兒子照片。拍攝地點在他們的家中花園，阿奇背對鏡頭，抬頭望着手上一大束氣球，並用上棕色濾鏡效果，看不見臉容。哈里梅根的安排惹來皇室支持者埋怨，有人笑稱：「阿奇容貌是最高機密，太荒謬。」

哈里與奧花雲費共同監製的紀錄片《The Me You Can’t See》本月首播，早前哈里在節目中大吐苦水，指梅根誕下阿奇後出現憂鬱，家人卻視而不見。哈里又批評父親查理斯，亦透露自己接受精神健康治療，協助他面對母親、已故威爾斯王妃戴安娜突然離世。

英國《鏡報》

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