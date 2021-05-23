英國阿斯利康行政總裁索里奧（Pascal Soriot）接受英國《金融時報》訪問時，承認英國是有AZ疫苗的優先供應權，但他解釋跟廠方無關，而是研發疫苗的牛津大學跟出錢投資的英國政府有協議在先，保證英國會獲得優先供貨。

阿斯利康未能按合約在今年中向歐盟交付3億劑疫苗，但同期給英國的供應卻沒有問題，惹來厚此薄彼的批評，更因此被歐盟告上法庭。估計到下月底，阿斯利康也只能向歐盟履行三分一的合約付運。索里奧年初曾辯稱兩地供應有差，全因為英國早3個月訂貨，但歐盟反指其合同只是遲了1天。

索里奧重申，被指有血栓風險的阿斯利康疫苗，實際效力不輸美國輝瑞疫苗及莫德納疫苗，相信在世界各地仍有前景，又透露廠方正開發一款加強劑對付變種病毒，在動物實驗中已取得良好效果。

另外，英國政府報告顯示，在未經接種者同意下，曾追蹤全國十分一人口的手機數據，供牛津大學分析不同年齡層在注射疫苗後的行為變化。公民組織批評當局利用疫情打造監控社會，但政府解釋只是由訊號站收集不記名的數據，而非從個人手機收集資料，因此符合相關規定。

英國《金融時報》/ 《星期日電訊報》

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