英國哈里王子近月頻頻接受訪問，多次談及在皇室的生活。英國《星期日郵報》引述皇室消息指，英女皇自從哈里夫婦3月接受奧花雲費的訪問曝光以來，多次對哈里的言論感到震驚，認為他連串的指控已是人身攻擊家人，當中又對哈里早前暗指父親查理斯教導無方最感生氣。

皇室消息人士透露，女皇對哈里的不滿始於奧花雲費專訪，認為訪談內容是從個人層面針對皇室成員，並特別提到哈里對查理斯教子方式的指控，稱「他父親（對教子）的認識已是好得不能再好，因為他也是這樣長大的」，形容這段時間女皇都很不悅。

《星期日郵報》上周引述皇室消息指，不少侍從要求皇室完全褫奪哈里和梅根的封號，據報哈里和奧花雲費共同監製的紀錄片《The Me You Can’t See》上周五在Apple TV+播出後，侍從的不滿再次升溫，原因是哈里在片中再次抨擊查理斯，指父親在他不快樂時，只以「我也是這樣」開解他，亦沒在梅根想自殺時施以援手。有侍從建議凍結哈里梅根的名銜，「它們將仍然存在，但不再使用，他們今後只會是哈里和梅根」。

友人：查理斯仍盼望修好

查理斯的友人透露，查理斯至今仍對修補父子關係抱有希望，「無論哈里說了甚麼，查理斯也不會跟他脫離關係」。該名友人形容查理斯是溫和的人，也是盡責的父親，儘管對哈里的言論極為傷心，但仍想多與哈里接觸以至和解，而不是報復。

然而該名友人提醒，無可否認哈里兩次接受奧花雲費訪談時的內容，均對皇室十分無情，假如哈里更進一步攻擊女皇，查理斯肯定會跟女皇站在同一陣線，從此冷待哈里。

奧花雲費周六亦回應哈里梅根被指「口裏說私隱，卻接受訪問」的指控，稱她本人同樣追求私隱，卻經常說話，形容「私隱不代表沉默」，重點是可享有個人生活，而無需被外人騷擾。

英國《星期日郵報》

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