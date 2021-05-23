在埃及和美國積極斡旋下，以巴衝突透過停火協議暫告一段落。周六踏入協議停火的第二天，埃及外交團隊分赴以色列和巴勒斯坦兩地繼續會談，落實停火協議及確保達致長遠和平。而美國國務卿布林肯下周將訪問以巴地區，會晤以色列領袖和巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）。

聯合國安全理事會周六首次就以巴衝突發表聲明，歡迎雙方停火，並呼籲各方徹底停止衝突。聲明由15個理事會成員國一致通過，對暴力衝突造成的人民傷亡感悲痛，強調巴勒斯坦、尤其是在加薩的民眾急需人道援助。

埃及外交團隊代表已抵達以巴地區。一名未有透露姓名的埃及外交官指，團隊落實各方同意的措施，試圖防止新一輪衝突發生，但未有透露更多詳情。

布林肯下周到訪以巴地區

布林肯預計下周到訪當地，報道引述消息人士指，布林肯將於周三和周四到訪以色列和約旦河西岸地區，會見巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯和以色列的領袖，預計阿巴斯會要求任何加薩重建計劃需先由巴勒斯坦自治政府經手，以防哈馬斯組織坐大。布林肯亦有可能到埃及和約旦，不會與哈馬斯組織進行直接對話。

據巴勒斯坦官媒報道，阿巴斯周六會與埃及代表商討加薩重建及巴勒斯坦內部情況。

持續11天的以巴衝突暫時平息，超過250人死亡。世界衞生組織表示，加薩的醫療機構接收過千傷者而面臨危機。同時，首批人道援助車隊已抵達加薩，其後有至少130輛提供援助的貨車陸續由埃及出發。

美聯社／英國廣播公司

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