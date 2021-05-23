一項新公佈的研究顯示，科學家2017年至2018年在馬來西亞一批肺炎住院患者的體內，發現一種新的冠狀病毒，相信是源自狗隻。若果被證實是病原體，便可能是第8種已知導致人類患病的冠狀病毒。

報告日前刊登在《臨床傳染病》期刊（Clinical Infectious Diseases），研究團隊在馬來西亞東部沙勞越州（Sarawak）一間醫院，檢驗了301名肺炎患者的鼻腔樣本，其中在8個樣本驗出對犬隻冠狀病毒呈陽性反應，它們大多採集自5歲以下的兒童。

該種新型冠狀病毒名為「CCoV-HuPn-2018」，與已知感染貓隻及豬隻的冠狀病毒具有相同特徵，但與一種已知曾感染狗隻的冠狀病毒最為相似。

美國杜克大學藥物、全球衞生及環境衞生教授格雷（Gregory Gray）表示，未知該種病毒是否普遍，以及能否有效地由狗傳人和人傳人，「更重要是，這些冠狀病毒比我們想像中更頻繁地由動物傳予人類。我們錯過了它，是因為大部份醫院的診斷測試，只能找出已知的人類冠狀病毒」。

暫未知病毒會否令人體生病

但團隊強調，目前未確定病毒是否會導致人體生病，它可能只是「存在」於患者呼吸道中，但不會致病。另外，這種病毒能否在人與人之間傳播還需要進一步研究，民眾不用擔心狗隻帶有這種病毒。

目前已知有7種導致人類患病的冠狀病毒，4種會引致普通感冒，3種引致嚴重急性呼吸道綜合症（SARS）、中東呼吸綜合症（MERS）、與COVID-19。

美國哥倫比亞廣播公司／中央社／路透社

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