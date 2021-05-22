根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.66億、死亡人數超過344萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,310萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過58.9萬。印度確診人數超過2,628萬，死亡人數突破29.5萬。巴西確診人數突破1,600萬，死亡人數超過44.8萬。法國、土耳其確診超過500萬。俄羅斯、英國、意大利確診則突破400萬。西班牙、德國、阿根廷、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等12國確診宗數均超越100萬大關。

英研究：打兩劑輝瑞防印度變種效力達88%

英格蘭公共衞生署（PHE）周六宣佈，輝瑞／BioNTech和牛津／阿斯利康疫苗對預防印度變種病毒株都「高度有效」。PHE的研究顯示，接種兩劑輝瑞疫苗後，預防印度變種的效力達88%。

研究4月5日至本月16日進行。接種第二劑輝瑞疫苗兩周後，預防有症狀印度變種感染的效力為88%，預防英國肯特（Kent）變種病毒株（B.1.1.7）的效力為93%；阿斯利康疫苗預防有症狀印度變種感染的效力則為60%，預防肯特變種效力為63%。

研究發現，輝瑞和阿斯利康疫苗預防印度變種的效力，與預防「肯特變種」效力相若。不過，兩種疫苗在注射第一周後預防印度變種的效力僅33%，預防肯特變種效力則為50%。

英國天空新聞

美新增確診數跌至近一年來新低

美國疫情持續緩和，新增確診數去年6月以來新低，令人憧憬疫苗接種能遏止重症和病毒傳播。

美國本周因染疫而住院和死亡的人數本周穩步下降。美國疾病控制及預防中心總監沃倫斯基（Rochelle Walensky）周五表示，本周七天日均新增確診個案跌至3萬宗以下，是去年6月18日以來最低；本周七天日均新增死亡個案跌至552宗，是去年7月以來最低。

沃倫斯基說：「疫情每周續見緩和，數據帶給我希望。」

衞生專家將疫情紓緩歸功於疫苗接種計劃有效率。18歲以上美國人之中，至今打了至少一針的有逾60%，打兩針的有差不多50%。

美聯社

巴西總統違限聚令被罰款

巴西總統博爾索納羅違反馬拉尼昂州（Maranhao）衞生安全規定，州長周六表示他必須交罰款。

博爾索納羅被指「在馬拉尼昂州推廣無安全措施的集會」。州長迪諾（Flavio Dino）周五晚推文說：「法律面前，人人平等。」他提醒公眾，馬州禁止100人以上集會，必須戴口罩。

博爾索納羅可在15天內提出上訴，有關當局之後會訂出罰款額。

博爾索納羅反對防疫限制措施，往往批評實施防疫限制的州長是獨裁者。他周五「無罩」出席馬州出席一項活動時，批評迪諾是「肥胖獨裁者」。

法新社

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