瑞安航空一架載有白羅斯流亡反對派人士普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）的客機，本來正前往立陶宛維爾紐斯（Vilnius），卻突然緊急降落白羅斯首都明斯克（Minsk），白羅斯警方並拘捕普羅塔塞維奇。立陶宛總統周日批評白羅斯行動「可惡」，斥白俄羅斯政權對國際民航構成威脅。

美國《華盛頓郵報》報道，白羅斯當局要求這架由雅典起飛的瑞安航空客機降落其首都明斯克，指機上有炸彈威脅，但反對派指這只是要拘捕26歲普羅塔塞維奇的手段。明斯克機場播報指機上有炸彈威脅，而官媒指總統盧卡申科已下令客機降落，同時派出戰機護送。

由普羅塔塞維奇成立的Telegram頻道Nexta公佈，頻道前編輯及流亡反對派維權人士普羅塔塞維奇所坐的客機緊急降落，而他在明斯克被扣留，「飛機檢查過了，沒有發現炸彈，所有乘客都被帶去另一次安檢，其中之一……是Nexta記者普羅塔塞維奇，他已被扣留」。

普羅塔塞維奇與Nexta創辦人去年揭露警暴，11月被當局列入涉及恐怖活動的個人名單，被捕後恐面臨死刑。他周日凌晨在其Telegram頻道指，離開立陶宛前已感到自己受監視。

立陶宛總統斥可惡

立陶宛總統諾賽達（Gitanas Nauseda）周日譴責白羅斯行動，並在Twitter寫道：「史無前例的事件！一架飛往維爾紐斯的民航機被迫降落明斯克。白羅斯政治人士及NEXTA_EN創辨人當時在機上，他已被捕，（白羅斯）政權是這可惡行動的幕後黑手，我要求立即釋放普羅塔塞維奇！」

他在另一份由自己辦公室發佈的聲明，就同時促請北約及歐盟介入，「立即回應白羅斯政權對國際民航構成威脅」，表示：「我將會在明天布魯塞爾舉行的歐盟峯會上討論這件事。」總統的顧問其後補充，涉事客機戴有來自12個國家約170人，又指白羅斯情報知道機上有哪些人，而普羅塔塞維奇自去年11月以來便住在維爾紐斯。

白羅斯去年夏天爆發反暴政示威，不滿總統盧卡申科操控選舉，令他得以第六次連任總統，官方打壓示威，立陶宛其後向普羅塔塞維奇批出難民身份。反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）亦已流亡立陶宛，目前仍留在當地，她周日要求國際民航組織（ICAO）調查客機改道事件，「由現在起，任何國民公民飛越白羅斯上空，甚至都不保證獲基本安全」，同時呼籲國際升級制裁行動，將白羅斯從國際民航組織除名。

法新社/美國《華盛頓郵報》

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