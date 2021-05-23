逃脫失敗被捉回、形同軟禁的杜拜公主拉蒂法(Princess Latifa)似乎有近照流出，她的女性朋友在社交網公開與拉蒂法在杜拜一個商場內聚會的生活照，顯示一度下落不明的公主仍然在生。然而官方未有回應她的近況，傳媒亦未能證實照片是何時所拍。

這張照片見到拉蒂法坐在兩名友人中間，地點是杜拜阿聯酋購物中心(the Mall of the Emirates)，有人認出兩名女子的確是拉蒂法熟識的人。照片由友人周四上載到她們的Instagram賬戶，未有顯示日期時間，其中一人寫道「與友人在阿聯酋購物中心共度美好的晚上」。

照片影像是反向的，身後見到新電影《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》(Demon Slayer: Mugen Train)的電影廣告，此電影自本月13日起在阿聯酋上映。兩名友人未有回應傳媒進一步的查詢。同一個Instagram賬戶周六再上載一張照片，寫道︰「較早前與拉蒂法在Bice Mare餐廳享用美味的食物。」

人權觀察組織發言人羅斯(Kenneth Roth)表示，假設照片真確，它只能證明拉蒂法公主仍然在生，但不能證明她已獲得自由。

拉蒂法公主是酋長穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）25名子女之一，她2018年開始逃亡，拍下片段解釋自己的生活被嚴密控制所以想離開，「我自2000年起不能離國，我要求了很多次只是去旅遊、讀書、做些正常事情，他們不允許。」8天之後她搭乘遊艇橫渡印度洋時被捉回，外界無法得知她的下落。

今年2月中，英國廣播公司播出一段影片，她透過朋友向外界表示她被禁錮有如人質，擔心有生命危險。當時聯合國和英國等要求阿聯酋提供證據，證明拉蒂法公主安好。

英國廣播公司透露，得悉這次照片發放並非偶然或意外，是與其他「未公佈的發展」有關，「釋放拉蒂法」組織共同創辦人海格(David Haigh)表示︰「我們確認有多項相信是正面及重要的發展，在適當時候，將會發佈進一步相關的聲明。」

英國廣播公司

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