緬甸軍方2月發動政變後，反對政變的各界發起不合作運動，大批教師響應罷課。然而軍方大舉清算參與罷課的教師，至今估計已有近12.6萬名教師遭停職，佔全國總數近三成，近2萬名大學教職員亦遭停職。有家長坦言寧可不讓子女上學，不僅擔心其安全，亦不願孩子接受軍方教育。

工會成員：停職人數太多 料軍方不會解僱

緬甸教師工會一名成員透露，截至周六已有12.59萬名緬甸教師被停職，佔全日總數約43萬的三成，其中部分人曾參與反政變示威，以至加入罷工，他本人亦被通緝。

不過該名工會成員指，緬軍的聲明主要是恐嚇平民，讓他們回到工作崗位，他認為軍政府根本不可能解僱如此大數量的勞工，「否則整個制度也停止運作」。該名成員又透露，緬甸政府曾對他表示，只要他願意上班，軍方便會撤銷對他的一切控罪。

父母拒讓子女註冊上學

緬甸將於6月展開新學期，各地家長如要安排小孩下學年上學，下周起便要安排學生註冊，但不少家長都表示，不願意讓子女在軍政府控制下的學校上課。

42歲的阿敏（Myint）是前線示威者，育有一名14歲女兒。她表示新學期不會讓女兒註冊上學，「因為我不想接受來自軍事獨裁的教育」，又擔心女兒安全。18歲的阿倫（Lwin）亦指，她只會在緬甸回到民主後，才返回學校上課。

緬甸的教育系統向來資助不足，世界銀行數據顯示當地教育開支佔當地生產總值（GDP）不足2%，去年一項調查中更被評為全球尾二。由全國民主聯盟前成員組成的平行政府「全國團結政府」稱，會盡所能保護學校師生，並呼籲外國支持者伸出援手，避免軍方以資金操控教育部門，強調不會放棄「勇敢和偉大的教師」。

路透社

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