美國總統拜登趁南韓總統文在寅到訪，向94歲的退休陸軍上校帕克特（Ralph Puckett Jr.）頒發榮譽勳章，以表揚帕克特在韓戰期間英勇表現。文在寅為首位出席榮譽勳章頒授儀式的外國國家領袖，分析認為此舉是美方為顯示對南韓國安的承諾。

幕僚飛紙仔提醒談話太長

帕克特在1950年11月韓戰期間，領導美軍及南韓士兵應付中國軍隊。拜登前天讚揚帕克特是美國英雄，指這項榮譽遲了逾70年。他又稱帕克特知道將獲頒榮譽勳章時，第一個反應是問：「為甚麼要勞師動眾？不能寄給我嗎？」拜登則稱帕克特為國家服務得「稍為勞師動眾」。文在寅則指，沒有帕克特等老兵的犧牲，今時今日享受的自由及民主就不能在南韓開花。

韓媒關注文在寅訪美的細節，據報拜登與文在寅的會面時間達171分鐘，包括單獨會談、小組會談及延伸會談。二人單獨會談37分鐘，其間更一同午餐。連同授勳及聯合記者會的時間，文在寅在白宮共逗留5小時40分鐘。拜登表示，有太多議題，談了很久，幕僚向他傳紙條提醒他對話時間過長。

美國已解除口罩令，因此拜登與文在寅會面時均沒有戴上口罩，更坐在小圓桌共晉午餐。上月日本首相菅義偉訪美，當時菅義偉與拜登都戴上了口罩，而且二人須坐在長桌的兩端午餐。

韓聯社/美聯社