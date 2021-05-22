1971年曾洩露《五角大樓文件》（Pentagon Paers）的美國軍事分析員艾斯伯格（Daniel Ellsberg），再在網上公開機密檔案，顯示美國軍事規劃人員在1958年台灣海峽危機時曾提出對中國大陸發動核攻擊以阻中共入侵台灣。

《紐約時報》報道，根據文件，美國軍事規劃人員亦假設蘇聯會協助中國以核武報復。

艾斯伯格公開的文件，1975年局部解密，他在網上公開之前仍然保密的部份。現年90歲的艾斯伯格，1971年向美國傳媒洩露被列為最高機密的《五角大樓文件》。該文件詳述了美國怎樣捲入越戰、美國在越南做了甚麼、應當做甚麼、不應當做甚麼。艾斯伯格向《紐時》表示，他在1970年代初複製了有關台灣危機的機密研究，在美中因台灣問題而關係緊張之際公開文件。

根據有關台海危機研究的機密文件，時任參謀長聯席會議主席垂寧（Nathan Twining）表示，一旦中共入侵台灣，美國會動用核武攻擊中國的空軍基地，防止空中遮斷（air interdiction）行動。如仍未能阻止入侵，「別無選擇下會向中國內陸地區進行核攻擊，目標遠至上海」。

不過，時任美國總統艾森豪威爾（Dwight D. Eisenhower）決定只倚賴常規武器。

「八二三炮戰」（中國大陸稱金門炮戰）又稱第二次台海危機，發生在1958年到1979年間，於金門、馬祖及大陸東岸的一場戰役，亦是國共至今最後一次大型軍事衝突。大陸政府於1958年8月23日17時30分開始炮擊金門，中華民國國軍隨後反擊，只得150平方公里的金門島在44天內，受到解放軍47萬餘發炮彈轟擊。之後在美軍援助及國軍死守下，解放軍改為象徵性的「單打雙不打」，即逢單日炮擊、雙日不炮擊。直至中共1979年大陸與美國建交後，所有攻擊行動才停止。炮戰歷時21年，國軍最終守住金門，其也成為中華民國現有統治領土中，唯一遭受到中共猛烈攻擊的地方。

中美建交之同時，美國與台北保持關係，並成為台灣最重要軍事盟友。

解放軍軍機近月多次飛入台灣防空識別區，美國海軍艦隻自總統拜登1月下旬就職以來，4個月內已五度航行台海。

拜登即將公佈對華戰略之際，越來越多呼聲要求他明確承諾軍事保護台灣。

法新社

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