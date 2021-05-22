美國開始為12歲至15歲青少年接種輝瑞疫苗之際，《紐約時報》周六報道，疾病控制及預防中心（CDC）疫苗安全小組正調查數十宗少年和青年接種疫苗後可能患上心肌炎的報告，未知是否與疫苗接種有關。

報道指出，個案大多數在青少年和青年身上發生，在接種第二劑mRNA疫苗（輝瑞／BioNTech疫苗或Moderna疫苗）後四天出現，男性又較女性常見。大多數個案似乎症狀輕微。

CDC形容個案數量「相對少」，亦可能與接種疫苗完全無關。CDC正進行初步調查，在其網站發佈指引，呼籲醫生留意年輕人接種疫苗後心臟是否有異常。

紐約貝爾維尤醫院中心傳染病專家岡德（Celine Gounder）認為，情況可能純屬巧合。

14人上月經美軍醫療系統接種疫苗後患心肌炎，CDC總監沃倫斯基（Rochelle Walensky）當時表示，疫苗與心肌炎無關。

有研究指，COVID-19重症本身也或可致心肌炎。

美國《紐約時報》

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