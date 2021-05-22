印度政府周五指示社交網站剛除任何提及「印度變種」的內容，令人擔心言論自由受損。

印度電子與資訊科技部向社交平台發出命令，指出世界衞生組織將變種病毒株稱為「B.1.617」，任何連繫到「印度」的名稱都是錯誤。

該命令周五發出，內容並沒對外公開。「印度報業托拉斯」（PTI）報道，政府要求社交平台即時刪除所有稱呼、提及、暗示「印度變種」的內容，指網上流傳「印度變種病毒株傳遍印度」的虛假陳述，強調世衞沒將B.1.617與「印度變種」聯繫起來。

有社交網站高層表示，將所有提及「印度變種」的內容下架，難度極高。

「B.1.617」去年最先在印度發現，目前有幾十國檢測到該病毒，多國嚴禁印度遊客入境。除了在印度出現變種毒株，也有英國變種、南非變種、巴西變種等。

印度3月底因為變種病毒株肆虐而導致疫情大爆發，確診和死亡數字僅次於美國，印度政府被指抗疫不力，對網上的批評聲音尤其敏感。上月Twitter和facebook收到印度政府要求，刪走部份印度用戶、包括政客等批評政府處理COVID-19疫情不力的推文。

印度政府今年發出指引，冀遏止濫用社交平台以及散佈錯誤訊息。指引訂明，如果「非法」內容在平台出現，社交平台會收到下架令，在死線前不從命者或面臨起訴。

有人認為指引實際上要公司為用戶帖文內容負責。有人質疑指引會促成更多審查，甚至破壞言論自由。

傳媒界亦關注總理莫迪政府是否持續打擊新聞自由的幕後黑手。

政府周五批評Twitter將印度政客的一些推文標籤為「受操縱媒介」，即內容有捏造和欺騙之嫌。

英國廣播公司

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