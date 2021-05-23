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芝加哥黑人市長聲言只接受有色人種記者訪問 被轟歧視白人

44分鐘前
萊特富特只接受有色人種記者訪問，引起不滿。美聯社資料圖片

美國民主黨籍的芝加哥市長萊特富特（Lori Lightfoot）聲言只會接受有色人種記者訪問，言論一出引起嘩然，曾競逐總統提名的民主黨前議員加巴德（Tulsi Gabbard）批評萊特富特歧視白人，要求她辭職下台，也呼籲總統拜登等其他領袖聲援。

加巴德在社交網發文，指摘萊特富特的言論「明顯反白人的種族歧視令人憎惡」，呼籲拜登、副總統賀錦麗等一起要求萊特富特辭職，「我們的領袖必須譴責所有種族主義，包括反白人。」

稱市內有色人種佔多數 傳媒卻由白人支配

萊特富特是芝加哥首名黑人市長，也是當地首名同性戀市長，她上周三在社交網連番發文，批評芝加哥傳媒一面倒由白人和男性支配，缺乏多元性，繼而宣佈她在就任市長兩周年的慶活場合上，只會接受有色人種記者進行個人採訪。

她又在社交網發文強調，芝加哥逾半數居民都是黑人、拉丁裔、亞太裔及美洲原住民，但是連市政廳新聞機構都是由白人把持，形容這是「可恥」，因此她有意優先接受有色人種記者的訪問。

萊特富特的言論引來不滿，批評她歧視。多名記者亦在社交網反擊，一名拉丁裔記者本已獲得許可採訪萊特富特，其後自動取消採訪以示抗議。但也有網民批評加巴德，認為不應用「反白人」的字眼。

美國霍士新聞/《Business Insider》

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