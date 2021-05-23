英國皇家海軍航空母艦「伊利沙伯女皇號」(HMS Queen Elizabeth)周六正式啟航，執行首個海外部署任務，航母聯同多艘艦艇組成的戰鬥群，將於28周的旅程中到訪40個國家。在航母啟航前，英女皇登船視察，與官兵交談鼓勵軍心。

外套別着亡夫送贈胸針

身穿紅色套裝的女皇乘搭直升機前往樸茨矛斯海軍基地，登上航母，由指揮官等多名軍方將領迎接。女皇精神奕奕面露笑容，與士兵交流及聽取任務簡報。她外套上別着上月逝世的丈夫菲臘親王送贈的胸針。

在女皇視察後，造價30億英鎊(329億港元)的「伊利沙伯女皇號」航空母艦於當地周六傍晚啟航，有數百人在岸邊拍照送行。航母上部署8架F35B隱形戰機、6艘海軍艦艇、一艘潛艇和14架海軍直升機，以及1,700名人員。

航母戰鬥群在28個星期的旅程中，會航經地中海至紅海、阿丁灣至阿拉伯海、印度洋至菲律賓海，到訪印度、日本、南韓、新加坡等國，參與的活動超過70項。

國防大臣華禮仕（Ben Wallace）指航母的任務是「彰顯我們的影響力，傳達我們的力量」面對未來的安全挑戰。英國政府早前發表國防及外交政策，表明將傾向注重印太地區，以回應中國在國際舞台上日漸增強的影響力，但首相約翰遜強調部署航母並非是要與中國對抗。

美聯社

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