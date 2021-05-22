澳洲悉尼死因庭披露，當地男子羅伯茨（Bruce Roberts）在2002年開槍殺死企圖入屋爆竊的賊人斯內爾曼（Shane Snellman），事後不但沒有報警，還把斯內爾曼的屍體製成木乃伊，一直存放屋內並以逾70支空氣清新劑去掩蓋屍臭。多年來一直沒有發現藏屍一事，甚至在羅伯茨2017年死後，到其寓所的救護員也未留意到屋內還有另一具遺骸。

戶主死後近一年 方由清潔工發現

羅伯茨居於悉尼的住所逾30年，早年繼承約100萬澳元（約601萬港元）遺產後便沒有工作，日常喜歡收集不同物品，甚少離家，鄰居形容他性格古怪內向。2017年7月，羅伯茨的鄰居發現已有8星期沒見過他，其信箱也堆滿未收信件，察覺不妥於是報警。救護員到場後，在暖爐旁發現羅伯茨的屍體，但沒注意到屋內還有另一具遺骸。直至翌年5月底，羅伯茨的家人僱用清潔工清理羅伯茨的舊居，工人才在垃圾堆中發現被緊緊包裹的斯內爾曼，當局核對DNA後證實其身份。

領導調查的警官斯潘塞（Shane Spencer）表示，羅伯茨是「極端的拾荒者」，屋內雜物堆積如山，即使警方曾在羅伯茨家人陪同下入屋，發現13柄槍械和大量彈藥，但礙於垃圾太多，警員跳過了兩間睡房沒有入內，其中一間正是羅伯茨用作藏屍的房間。

竊賊家人：二人早認識 非強行入屋

新南威爾斯省其後就斯內爾曼的死因召開研訊，驗屍官Derek Lee在庭上表示，斯內爾曼應是在2002年10月死亡，當時他嘗試闖入羅伯茨的住所，二人對峙，斯內爾曼被槍射中頸部左邊後身亡。但羅伯茨沒有報警，只繼續到處拾荒，並在屍體附近放置70多支空氣清新劑，Derek Lee形容這反映羅伯茨有意掩蓋腐屍味道。

斯內爾曼在男童院長大，有吸毒習慣，生前曾多次犯案，包括2001年被判販毒罪成，死前數個月才出獄，死前數天銀行存款只有66澳仙（約3.97港元）。前往旁聽的斯內爾曼家人貝琳達（Belinda Snellman）一度在旁聽席高呼另一版本，稱羅伯茨與斯內爾曼早已認識，強調當日他並非強行入屋。

然而Derek Lee指出，羅伯茨跟斯內爾曼生活習慣和出沒地點極為不同，相信他們在2002年案發前沒有機會相識，且因羅伯茨性格內向、不喜歡社交，故他亦不大可能會邀請斯內爾曼到訪。法院暫未就案件作裁決。

澳聯社/法新社/澳洲新聞網

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