【美韓峯會】美國總統拜登與到訪的南韓總統文在寅，前日在白宮會面，討論兩國關注的多項議題，其中北韓核問題是雙方「深切關注」的焦點。他們重申朝鮮半島完全無核是雙方最終目標，並表明願意與北韓展開外交接觸，拜登更宣佈委派前北韓事務特別代表回鍋，分析相信對打破當前僵局是正面的一步，但預計短期內難有重大進展。

拜登和文在寅在會面後舉行聯合記者會。拜登表明對於可輕易爭取北韓棄核「不存幻想」，指出任務之困難由前四任美國政府都失敗可見。他表明自己和文在寅都表示願意與平壤展開外交接觸，「以務實舉措緩和緊張局勢」。

拜登稱願晤金正恩，跟今年3月白宮的說法完全相反。但不願接觸的實際是北韓，白宮之前承認，拜登政府上台後曾一再試圖與朝方接觸，都未獲回應。上月底，拜登政府完成對朝政策檢討評估後，已表明要以「務實方式」尋求與北韓外交接觸，不會走奧巴馬時代的「戰略耐心」政策，也不會仿效特朗普「做大刁」；儘管特朗普任內三晤金正恩寫下歷史一頁，但未能在推動北韓棄核做出成績，金正恩只是一度凍結核試和洲際導彈發射。

拜登︰不做之前那一套

拜登表明要他跟金正恩見面，必須先滿足特定條件，即是要金正恩同意討論北韓核計劃，而且要美朝雙方官員商定實質談判計劃。他說：「我不會做不久前做過的那一套。我不會讓（金正恩）得到想要的國際認可，不會讓他對於根本無意做的事，裝作認真想做或準備去做。」

拜登同時宣佈任命負責東亞與太平洋事務的代理助理國務卿金星容（Sung Kim），出任北韓事務特別代表，推動對朝接觸。目前是駐印尼大使的金星容，曾任美國駐南韓大使，在奧巴馬時代任北韓事務特別代表，特朗普金正恩峯會，他亦有參與事前雙邊協調。

奧巴馬北韓事務代表回朝

北韓事務特使懸空四個月，文在寅之前一直催促拜登政府找人選，以便自己明年卸任前有機會在兩韓議題做出成績，得以留名。他前日在記者會上指，朝鮮半島無核化與永久和平是韓美兩國必須一起承擔的任務中最緊迫的一樁。

文在寅是繼日本首相菅義偉上月訪美後，第二位獲拜登在白宮接待的國家領袖。白宮發言人之前就指這「清楚反映美國跟日韓的夥伴和同盟關係何等重要」。特朗普任內一再在駐韓美軍問題上逼迫南韓，甚至批評文在寅軟弱，令美韓關係趨緊張。文、拜都希望揭開新一頁。

峯會前文在寅宣稱韓美有着「相同靈魂」、歡迎「美國回歸」世界舞台；兩人是「十足老朋友」般談話；拜登亦強調美韓同盟關係是「和平穩定的關鍵」，有如「鋼鐵般」堅定不移。

拜登在記者會上還特別提到南韓流行文化，指對美國主流文化影響日增，提到南韓女星尹汝貞在奧斯卡封后，「全球都有K-pop粉絲」。

路透社