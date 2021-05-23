明尼蘇達發生槍擊案2死8傷

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市中心周六凌晨發生槍擊案，造成2死8傷，其中一名傷者情況嚴重。警方透露事緣是兩名男子在人群中發生爭執後互相開槍。

事發於一間夜總會附近，警方趕到現場時發現多人倒地，現場「異常混亂」。當局暫未提供任何有關疑犯詳情。

本月25日是非裔男子弗洛伊德在明尼阿波利斯市遭警員沙文（Derek Chauvin）跪頸致死一周年。據美媒報道，該市近期發生多宗槍擊案，包括6歲女童艾倫（Aniya Allen）本月17日在乘車時，頭部中槍身亡。

維珍第3次太空飛行測試成功

英國維珍銀河（Virgin Galactic）進行第3次太空飛行測試成功，為該公司實現商業太空旅遊踏出一大步。

「太空船2號」（SpaceShipTwo）由母船「白色騎士2號」（WhiteKnightTwo）搭載，由兩名飛行員駕駛，美東時間周六早上10時34分在美國新墨西哥州基地升空，到11點26分，太空船與母船分離，透過火箭助推器到達89.2公里高度，達到NASA認可的高度標準，實現次軌道太空飛行。太空船於11時43分安全返回美國太空港。

這是維珍銀河完成的第3次太空飛行，公司上一次試射已是2019年2月。維珍銀河目前已發售逾600張門票，每個座位價格25萬美元（約194萬港元），待美國聯邦航空管理局（FAA）發牌方可載客。

薩摩亞國會突取消開會再陷政治動盪

太平洋島國薩摩亞陷入政治動盪，國會原定周一（24日）開會，通過反對黨信仰統一黨（FAST Party）黨魁菲亞梅（Fiame Naomi Mataafa）出任首位女性總理，促成近40年來首次政黨輪替。然而國家元首蘇阿勞維（Tuimalealiifano Vaaletoa Sualauvi）周六午夜突然宣佈暫停開會，稱以後才交代理由。

薩摩亞上月9日舉行國會大選，信仰統一黨與執政黨人權保護黨（HRPP）在51席國會各拿下25席，唯一一名無黨籍當選人向信仰統一黨靠攏。不過執政22年的現任總理圖伊拉埃帕（Tuilaepa Sailele Malielegaoi）援引國會女性名額保障條款，讓執政黨增加一個席位，並說服蘇阿勞維在5月21日舉行第2次大選。

但法院裁定此舉違法，並於上周五駁回執政黨的上訴。蘇阿勞維遂要求國會周一開會，但他又改口宣佈取消。圖伊拉埃帕堅稱人權保護黨仍是多數黨。信仰統一黨黨魁菲亞梅則強調她會「堅守法治」，並會向法院提出挑戰，要求蘇阿勞維撤回決定。

美國有線新聞網絡／中央社／中通社

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