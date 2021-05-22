以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯達成停火協議後，首批人道物資運抵加薩。雖然以色列和哈馬斯守約不再作炮火攻擊，但以軍及巴人再在東耶路撒冷及約旦河西岸再爆發衝突。美國總統拜登重申，解決衝突的唯一方法是「兩國方案」。

以巴落實停火後，以色列重新開放凱雷姆沙洛姆口岸。聯合國隨即派出13輛載滿藥物、食物、疫苗及燃料等的貨車，運送緊急救援物資到加薩。聯合國中央應急基金（CERF）表示，已調配1,850萬美元（約1.4億港元）作當地人道救援工作。組織估計，今輪衝突令當地近10萬人流離失所、80萬人無法取得食水；至少30間醫療設施受破壞，令COVID-19病毒檢測須暫停。另外巴勒斯坦的官員指初步評估顯示，加薩有2,000個住宅單位被摧毁，另有1.5萬個住宅單位部分被破壞。

數以萬計加薩居民終可從庇護中心回家，民眾紛紛探望鄰里是否安好、觀察家園的損毀程度，甚至為喪命的親人進行火葬。居民阿里形容，他鄰居的房屋如同被颱風吹襲。他站在原為14層高大樓的瓦礫旁質問：「為何這世界能自稱是文明的？」

以軍清真寺打攝記

當地一個大型蔬果市場闊別11日後重開，有大批民眾排隊等待購買食物，員工仍忙於清理瓦礫。其中一名店主穆罕默德坦言：「這並不是第一場戰爭，亦不會是最後一場……但我們在此地仍有信念，會繼續耐心等待。」

救援人員仍在瓦礫中致力尋找生還者，紅十字會指再發現五具屍體，包括一名三歲小孩。當地死亡人數增至248人，包括66名小孩，另有1,900人受傷。以色列則指衝突造成該國12人死，包括一名小童及兩名泰國人。

雖然雙方同意停火，但在東耶路撒冷及約旦河西岸仍有衝突爆發，以軍已動員數百名軍警及邊境守衞駐守。在早前發生連番衝突的耶路撒冷舊城阿克薩清真寺，數千名巴人如常於寺內進行周五禮拜，但部份人禮拜結束後仍聚集，慶祝以巴達成停火協議，其後與以軍發生衝突。

巴人向以軍投擲石頭及汽油彈，以軍則施放催淚彈和閃光彈驅趕，雙方對峙近一小時才結束。以軍拘捕16人，衝突造成至少20名巴人受傷，法新社一名在現場報道的攝影師亦被以軍襲擊。

拜登認為解決以巴衝突的唯一方法是「兩國方案」，即尋求讓巴人建國。但他強調民主黨仍支持以色列，對以方的安全承諾沒有改變。他拒絕透露與以色列總理內坦亞胡商討的內容，但指有信心對方遵守停火諾言。

拜登亦承諾將帶領其他國家協助重建加薩。紅十字會曾警告，空襲對加薩造成重大傷害，需時多年才能完成重建；巴勒斯坦官員亦估計，重建工程需斥資數千萬美元。美國國務卿布林肯與巴勒斯坦政府主席阿巴斯通話，討論確保以巴停火的措施，亦和應拜登的重建承諾。他將於下周三及周四到以色列及約旦河西岸。

路透社/法新社/美聯社