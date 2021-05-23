法國一項研究發現，嗅覺敏銳的狗隻比快速測試能更有效篩查出COVID-19感染者。實驗結果顯示，狗隻偵測病毒的準確率達97%，而分辨陰性樣本的準確率亦有91%，日後可望廣泛派遣狗隻到機場等公眾場所進行大型病毒檢測。

法國國立獸醫學院及巴黎Necker-Cochin醫院臨床研究部門於3月及4月，向335人進行實驗，參加研究的狗狗共有9隻。參與實驗的都是到巴黎檢測中心接受檢測的人士，他們年齡介乎6至76歲。研究人員要他們將棉花壓在腋下兩分鐘，之後便將棉花放進瓶內密封，每次交給其中兩隻狗狗嗅聞出氣味。研究中狗隻並無與人士接觸，狗隻訓練員亦不知道哪個是陽性樣本。

最後有109名人士的檢測結果為陽性，而狗隻正確辨別率為97%；對於檢測結果陰性的樣本，狗隻正確辨別率為91%。而根據最近一份綜合64項研究所得出的發現顯示，利用快速測試為有病徵和無病徵患者檢測時，準確率平均分別只有72%及58%。

巴黎Necker-Cochin醫院董事委員會指：「科學數據肯定狗隻有能力憑COVID-19的氣味特徵偵測病毒。」特魯耶爾教授（Prof Jean-Marc Tréluyer）向法新社表示，這次實驗結果十分好，準確率媲美病毒基因測試（PCR）測試，但不會取代後者。他認為狗隻可以協助識別甚麼人要進行完整的病毒測試，以及於機場、火車站和表演場地等公眾場所協助進行大型檢測。

澳洲、德國及英國正開展以狗隻偵測病毒的實驗，而芬蘭及阿聯酋已經在機場以嗅探犬展開實驗。

英國《衞報》

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