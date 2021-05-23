美國聖路易斯華盛頓大學醫學院和克利夫蘭診所的科學家研究發現，高糖、高脂肪的西式飲食模式會破壞腸道內幫助控制炎症的免疫細胞，令腸道免疫系統更容易發炎，因而患上發炎性腸道疾病（Inflammatory bowel disease，IBD）。

在西式飲食模式中，食物經常包含牛油、朱古力、甜品、薄餅、漢堡包和白麵包等，都偏向高糖及高脂肪。研究人員發現一些腸疾病患者，例如克隆氏症（Crohn’s disease），腸道內幫助控制炎症的帕內特細胞（Paneth cell）通常都已失去功能。為了找出導致帕內特細胞功能障礙的原因，研究人員分析了930人的人口統計和臨床數據，包括每個人的帕內特細胞評估。

超重與肥胖影響腸道免疫細胞

結果發現，身高體重指數（Body Mass Index，BMI）與異常、不健康的帕內特細胞有關連，無論是否克隆氏症患者，BMI越高，體內帕內特細胞便看來越差。換句話說，超重和肥胖與帕內特細胞異常有關。

研究人員進行實驗，分別安排不同的老鼠採用西式飲食與標準飲食方式進行比較，其中一組老鼠的食物中，40％卡路里來自脂肪或糖，與典型的西方飲食方式類似。實驗進行8星期後，西式飲食的老鼠比標準飲食的老鼠，體內有更多異常的帕內特細胞。

當帕內特細胞出現異常後，老鼠出現其他顯著變化，包括腸道滲透性增加，令細菌和毒素可以進入腸道，引發慢性炎症（chronic inflammation）。但是當老鼠恢復健康飲食模式，4星期後帕內特細胞便恢復正常，表明高脂飲食會導致帕內特細胞異常。

選擇西方飲食人數增 腸道問題更趨普遍

研究人員之一、華盛頓大學病理及免疫學副教授劉大江博士（Ta-Chiang Liu，音譯）指出，帕內特細胞是一種幫助控制炎症的免疫細胞，有助於抵抗微生物失衡和傳染性病原體。當帕內特細胞無法正常運作，腸道免疫系統便很容易發炎，令人「極度」容易患上發炎性腸道疾病。

劉大江說︰「我們的研究顯示，長期跟隨西方高糖高脂肪的飲食模式會損害腸害免疫細胞功能，從而可能導致發炎性腸道疾病或增加腸道感染風險。」他更指出發炎性腸道疾病在西方國家例如美國早已是長期存在的問題，但隨著全球越來越多人選擇西方生活方式，情況亦變得越來越普遍。

但劉大江強調，如果一個人已長期採用西方飲食模式，當他改變飲食習慣後能否恢復腸道免疫力，仍然有待研究。他說：「如果你長期採用西式飲食，可能已無法回頭，即使改變飲食，帕內特細胞也無法恢復。」

英國《每日郵報》

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