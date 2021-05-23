美國國會參議院正辯論《戰略競爭法案》，提出在經濟、外交和人權等範圍應對中國的挑戰。民主黨籍參院外交關係委員會主席梅嫩德斯（Bob Menendez）周四聯同共和黨佛羅里達州參議員魯比奧（Marco Rubio）等4人，提出修正案，建議把提倡庇護香港人的《香港避風港法案》的條文納入《戰略競爭法案》當中。梅嫩德斯形容美國在討論如何重整對華政策的同時，也不能忽略對港人的道義責任。

《戰略競爭法案》上月在參議院外交委員會高票通過，其後交參院全院審議，內容包括多項支援企業、傳媒等的撥款。今次的修正案源自於去年梅嫩德斯和魯比奧共同提出、但因國會會期屆滿而無法及時通過的《香港避風港法案》，他們今年較早前已重新提出法案。

可不受美國政府每年難民限額限制

梅嫩德斯在修正案正式文本上表示，目的是讓香港居民可基於人道理由，獲列入「第二類優先處理難民」類別（Priority 2 refugees），可無需受美國政府每年難民限額限制。

梅嫩德斯指美國內部正持續討論如何重組對華政策，但不能忽視對港人盡道義責任的需要，修正案有助清晰表明美國會盡力對香港民主及人權運動人士、記者和其他正受針對的香港市民提供政治庇護，形容他們正面臨「捏造出來的煽動和違反國家安全指控」。

魯比奧稱美國必須竭盡所能，幫助那些「勇於從中共迫害中捍衞他們所愛的城市」的香港人，為他們打開門戶，並繼續鼓勵與美國價值觀相近的國家支援需要避風港的港人。

參議院正塑造具兩黨共識的對華政策

除了梅嫩德斯和魯比奧，在修正案上聯署的還有民主黨俄勒岡州參議員默克利（Jeff Merkley），以及民主黨特拉華州參議員庫恩斯（Chris Coons）。其中庫恩斯表示，參議院正塑造具兩黨共識的對華政策，故議員亦應重申對保護香港人的責任。庫恩斯稱修正案可向世界發出訊息，就是美國會支持爭取民主自由的人。

《戰略競爭法案》目前還有多項修正案正在處理，包括把受迫害的維吾爾人列為「第二類優先處理難民」類別。另外，眾議院14個委員會的共和黨領袖周四去信議長佩洛西和眾院多數黨領袖霍耶（Steny Hoyer），要求眾院加快討論與中國抗衝的法案，形容參院正積極討論涉中法案，眾議院也要加速行動。

美國之音/美國參議院網站

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