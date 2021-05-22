美國政府下月將向國會提交報告，詳細交代「不明空中現象」（unidentified aerial phenomena，UAP）數據及情報，令不明飛行物體（UFO）再受輿論關注，並有多名前任官員和軍人相繼亮相主流媒體大談UFO目擊個案。美國國防部前高層估計，當局將透過這份報告把UFO聯繫到國家安全層面，讓輿論進一步意識到UFO嚴重性。

近日有製片人取得美國海軍在加州拍到的UFO影片，前海軍上尉格雷夫斯（Ryan Graves ）亦在著名新聞節目《六十分鐘時事雜誌》（ 60 Minutes），披露以前在維珍尼亞州附近受管制領空無數次發現UFO。前總統奧巴馬本周亦明言，曾看過軍方提交的UFO片段，形容影片內容無法以理性解釋，但認同需要認真看待。

料報告確認UFO「關係國家安全」

梅隆（Christopher Mellon）在前總統克林頓和喬治布殊時期擔任國防部副助理防長，主理情報工作。他接受《泰晤士報》訪問時表示，在此時刻有太多資訊，國防部不能再假裝UFO並非一個嚴肅議題。

現年71歲的梅隆認為，輿論正逐漸意識到事態的嚴重性，而下月由國防部和情報部門向國會提交的報告更將造成關鍵影響。他預料報告屆時將確認UFO「是合理地關係到國家安全」，但不認為報告作者會明言推斷UFO真正來歷，因為這有可能是俄羅斯或中國，也可能是來自太空，亦可以是上述組合。梅隆說︰「我認為在這個時刻，他們無任何有力證據，去識別出背後是誰。」

梅隆目前已離開政府，但仍會為五角大樓提供諮詢，並與白宮官員保持若干接觸。梅隆憶述他的公職生涯，根據與戰鬥機機師等人的對話，開始意識到UFO存在。

華府對UFO不作行動是不可接受

直到2004年離開公職後，他理解到這些「偶然事件」其實是經常發生，並發覺「沒有人對此作出任何行動」。他形容這是「不可接受，系統性錯誤︰我們耗費數以億計美元保衞這個國家，而公眾對此全不知情，但有些外來實體定期持續入侵受限制的軍事空域而不受責罰」。

梅隆近年致力於引起公眾對UFO的關注。他和UAP官方調查團隊的前負責人埃里松多（Luis Elizondo），其後都加入民間組織推廣。梅隆於2017年從國防部消息人士獲得3張光碟，內含目擊UFO的敏感影片。他們之後向《紐約時報》爆料，並獲頭版報道當局對UFO的研究倡議。

梅隆形容，他一直以來都自覺和埃里松多「只是普通公民獨自工作，嘗試改變整個國家對一件事的看法」。直到近日UFO重新受到正視，他說「上周我有些異想天開，我感到很滿足我們終於把這項問題列入議程上。」

英國《泰晤士報》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）