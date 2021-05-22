涉嫌以不當手法誘使已故戴安娜王妃接受其訪問、大爆與皇儲查理斯婚姻不如意內幕的英國廣播公司（BBC）前記者巴舍爾（Martin Bashir），就1995年的訪問向威廉王子和哈里王子道歉。

BBC上周四公佈有關已故戴安娜王妃1995年接受「廣角鏡」（Panorama）訪問的調查報告，指出記者巴舍爾使用欺詐手段獲得訪問機會。

英國威廉王子及哈里王子分別批評BBC，威廉指控BBC令母親在生命最後幾年感恐懼、疑神疑鬼及孤獨，訪問是令其父母關係轉差的主因。

巴舍爾在調查報告出爐後首席開腔，接受《星期日泰晤士報》訪問，否認使用欺詐手段，強調他也「愛」戴妃，並向威廉和哈里深表歉意。他表示無意傷害戴妃，亦不認為訪問傷害了她。他說：「所有有關訪問的事都是按她意願去做，由幾時通知皇室、幾時播出、內容……我的家人和我都愛她。」

巴舍爾又反駁戴安娜的弟弟史賓沙（Charles Spencer）所指，訪問導致她1997年死亡。巴舍爾不認為他要為戴妃車禍身亡時「她人生的許多其他事情」負責。

皇室傳記作者朱諾（Penny Junor）指巴舍爾的回應極為傲慢而且無恥。

另外，1995年時任BBC新聞總監霍爾（Tony Hall），在調查報告公開後辭任英國國家美術館（The National Gallery）主席，表示他的持續存在會導致「分心」。報告指BBC在1996年由霍爾領導對該事件的內部調查「有缺陷及無效率」。

戴安娜的弟弟史賓沙（Charles Spencer）指戴妃是敲詐和欺騙的受害者，已去信要求倫敦警察廳調查BBC。倫敦警察廳發言人拒就女總監迪克（Cressida Dick）是否收到史賓沙的信置評。

英國《每日鏡報》／《太陽報》／英國廣播公司

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