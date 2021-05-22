美國記者威爾德（Emily Wilder）疑因大學時期參加親巴勒斯坦運動而遭美聯社解僱，引起新聞界相當不滿。雖然美聯社解釋辭退威爾德是因為對方在任職期間，違反了內部的社交媒體規定，但未能洗脫該社向政治壓力屈服的嫌疑。

母校右翼起底狙擊

22歲的威爾德本月初才加盟美聯社，但很快便遭母校的右翼組織狙擊，「史丹福學院共和黨人」起底她過去的反猶太言論，例如批評過支持以色列的已故金沙賭場老闆艾德森。這些附帶facebook截圖的推文在右翼圈子瘋傳，保守派媒體《華盛頓自由燈塔報》甚至指續聘威爾德會令人質疑美聯社的客觀性。不過，諷刺的是，被指反猶太的威爾德，本身是猶太人。

雖然美聯社無透露威爾德任內違規的詳情，但外界相信跟月中一篇同情巴勒斯坦人的推文有關，她表示：「當我們報道新聞時的基本用詞也有內在立場時，所謂客觀是無標準可言，用『以色列』而不准寫『巴勒斯坦』，或是用『戰爭』而非『圍城和佔領』都是政治考慮。」美聯社一直嚴禁員工公開發表政治意見，發言人解釋此舉是要避免其記者在報道時身陷險境。

近日，以軍指美聯社在加薩使用的寫字樓，內有哈馬斯情報機構。

英國《衛報》