剛果民主共和國東部火山尼拉貢戈火山（Mount Nyiragongo volcano）周六爆發，熔岩流到東部城市戈馬（Goma）的機場，政府下令戈馬居民疏散，但數以千計居民未待政府宣佈已恐慌逃離。

尼拉貢戈火山約於周六晚7時噴發，北基伍省（North Kivu）省會戈馬市上空一片通紅。戈馬居民看見天空一片紅，嗅到硫磺味，早在官方宣佈火山爆發前，已紛紛收拾床墊和其他細軟，徒步逃往與盧旺達（Rwanda）接壤的邊境地區。戈馬大部份地區電力中斷且電話不通。

盧旺達緊急事務管理部門表示，逾3,500名剛果人越過邊境進入盧旺達，將安置他們在學校和宗教場所。

熔岩周日凌晨流到戈馬市機場，火山所在的維龍加國家公園（Virunga National Park），一名官員告訴職員「情況正在惡化」，預期熔岩有可能流到基伍湖邊。該名官員說，這次爆發與2002年一次類似。該次爆發造成250人死亡12萬人無家可歸。戈馬市數以千計居民逃到盧旺達。

法新社／路透社

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