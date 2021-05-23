英首相約翰遜前顧問甘明斯再指控唐寧街，稱政府於疫情初期暗地推行群體免疫，計劃放任病毒擴散讓大量國民染疫，是「差劣的決定」，又指三次封城原本皆可避免。

後日將到下議院就政府抗疫政策作供的甘明斯稱，在首次封城不足兩周前，政府的計劃仍是群體免疫，指各文件、圖表或會議中均有提及預計在去年9月達至此目標，直至有內閣大臣警告此舉可導致醫院內「數萬人呼吸困難致死」才煞停計劃。他斥衞生大臣夏國賢去年3月否認有此計劃是「胡說八道」。他又指政府在大規模檢測上表現「差劣」，造成時間、金錢和人命上無必要的損失。

疑首相府介入抽起學校數據

另外，有英媒指英格蘭公共衞生部（PHE）的報告原本有一頁講述印度變種病毒在學校傳播的數據，但在本月中發表時這頁「被消失」，數日後政府解除學校口罩令。英媒指掌握證據顯示首相府直接介入抽起數據。有關數據至今仍未公佈，英媒就披露截至本月12日共有164宗涉新變種的個案與學校有關，佔總數2,111宗的13%，此後涉新變種的個案總數暴增160%至3,424宗，但未知多少宗與學校有關。

唐寧街否認甘明斯的指控，但承認曾就相關數據與PHE聯繫，否認介入或施壓。PHE指會適時公佈數據，拒絕回應唐寧街是否曾介入決定。

英國《泰晤士報》