意大利北部的山區纜車出事墮地，兩名兒童由直升機送院急救，但其中一人傷重不治，令死亡人數增至14人，餘下另一名兒童傷勢嚴重。斯特雷薩（Stresa）市長塞韋里諾（Marcella Severino）引述工程師指，相信意外是其中一條纜索斷開所致，纜車墮下時翻滾了兩至三次，著地前曾經擊中大樹和纜塔。

當局相信事發時纜車載有15名乘客，包括2名兒童。周日出事後，13名乘客當場喪生，兩名年齡分別5歲和9歲的兒童仍然生還，以直升機送往都靈的兒童醫院搶救。醫院發言人其後表示，9歲兒童心跳停止，醫護人員多次嘗試令他恢復心跳不果，宣告該名兒童死亡；另一名5歲兒童的傷勢嚴重，有多處骨折。

以色列外交部披露該名5歲兒童身份，他名叫比蘭（Eitan Biran），是住在意大利的以色列人，同時證實其父母、弟弟及兩名曾外祖父母罹難。比蘭的姑姐目前正在醫院陪伴他，他的家人正由以色列飛去意大利。意大利傳媒指，其餘死者均全為意大利人。

工程師估計纜索斷開致纜車墮地

斯特雷薩市長塞韋里諾引述工程師指，相信意外是其中一條纜索斷開所致。意大利阿爾卑斯救援部門表示，出事纜索在2016年復修過，受疫情影響，纜車至上月才重新開放；而纜索斷開的位置是距離最後一個纜塔約330呎（約100米），當時纜車離地十分高。

意大利總理德拉吉（Mario Draghi）向死者家屬致哀，交通部長焦萬尼尼（Enrico Giovannini）形容這是一宗「可怕慘劇」，政府已經隨即成立委員會調查出事原因，料會觸及意大利交通基建的質素和安全問題。

今次意外亦相信是意大利自1998年來死傷最嚴重的纜車事故，當時一架美軍軍機在多洛米蒂山（Dolomites）低飛，意外割斷了滑雪纜車的纜索，造成20人喪生。

英國《每日郵報》／英國廣播公司／美國有線新聞網絡／美聯社

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