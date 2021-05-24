緬甸全國民主聯盟領袖、前國務資政昂山素姬自軍方今年2月發動政變後，一直被軟禁家中未公開露面。她被控煽動叛亂等罪，將於今日開庭審訊，據報她將親身應訊。

75歲的昂山同樣被控觸犯國家機密法和違反防疫措施，至於煽動叛亂是她面臨最嚴重的控罪。她近日曾通過視像方式應訊，但一直無法當面接觸其律師。昂山的律師敏敏索（Min Min Soe）透露，審訊將於首都內比都舉行，法院與昂山住所距離不遠。

緬甸國防軍總司令敏昂萊上周六（22 日）接受鳳凰衞視專訪，表示昂山素姬的健康狀況良好。

全國民主聯盟面臨解散

軍方政變奪權引發的示威浪潮，至今仍未平息。緬甸軍方成立的選舉委員會，據報將解散昂山素姬的政黨全國民主聯盟，指控該黨去年11月大選舞弊。

軍警血腥鎮壓示威者的做法，亦備受國內外批評。敏昂萊在訪問中聲稱，傳媒誇大死亡數字，其實只有大約300人死亡。但根據人權組織「緬甸援助政治犯協會」統計，至少812人被軍警殺害，逾5,300人被羈留。

路透社

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