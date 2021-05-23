繼上月要求Twitter和Facebook移除批評印度當局抗疫不力的貼文後，莫迪政府上周五又要求當地社交媒體平台刪除所有提及「印度變種」的內容，批評有關字眼是「虛假陳述」，理由是世衞稱呼該變種病毒為B.1.617，不是「印度變種」。

有社交媒體高層向外電表示，要刪走平台上所有「印度變種」字眼，將會極為困難。莫迪政府今年2月頒佈指引打擊假消息在網上散播，任何社交平台若不聽從官方命令，移除「不法」內容將會被檢控。外界批評有關指引等同審查網上內容，削弱印度的言論自由。

B.1.617去年首先在印度被發現，因此常被稱為「印度變種」，跟分別在英國和巴西首先出現的「英國變種」和「巴西變種」一樣，其傳染力比COVID-19原始病毒株更強，是印度近期疫情大爆發的元凶。印度染疫人數逾2,600萬，成為僅次於美國的全球第二大重災區，近半更是最近兩個月中招，死亡人數直逼30萬。印度新德里昨宣佈，若區內新增病例持續下跌，將在下周開始放寬封鎖措施。

毛黴菌病襲患者250死

除了變種病毒肆虐，印度醫學界又發現，當地每年只有零星個案的毛黴菌病（Mucormycosis）過去一個月大幅上升，當局已收到近9,000宗病例，部份更是染疫病人或康復者，據報已造成逾250人死亡。醫生相信細菌是趁着病人的免疫系統轉弱後乘虛而入。

英國廣播公司/美聯社